L’Inter strapazza il Venezia e vola ai quarti di Coppa Italia: manita a San Siro

Inter-Venezia 5-1, i nerazzurri superano senza difficoltà i lagunari e conquistano i quarti di finale di Coppa Italia con una vittoria schiacciante a San Siro. La squadra di Cristian Chivu impone ritmo e qualità fin dai primi minuti, chiude i conti già nel primo tempo e attende ora la vincente tra Roma e Torino. Mattatori della serata Thuram, autore di una doppietta, e Frattesi, protagonista con due assist.

Biglietto per i quarti di finale strappato 🎟️ pic.twitter.com/Rx76cAZJRM — Inter ⭐⭐ (@Inter) December 3, 2025

Un avvio sprint che indirizza la sfida

La partita si accende subito grazie all’approccio aggressivo dei nerazzurri, nonostante un ampio turnover deciso da Chivu. Nel 3-5-2 di partenza trovano spazio Diouf e Luis Henrique sulle fasce, mentre in avanti la coppia è formata da Pio Esposito e Thuram.

Al 18’ l’Inter sblocca il risultato: Diouf riceve un pallone preciso da Frattesi e firma l’1-0. Passano appena due minuti e arriva il raddoppio, questa volta con Pio Esposito, che trova l’angolino basso con un destro secco dal limite. Il Venezia fatica a reagire e i nerazzurri continuano a spingere, trovando il 3-0 al 34’, ancora dalla distanza, grazie alla prima marcatura di Thuram.

Thuram protagonista, il Venezia accorcia ma arriva la “manita”

Nella ripresa Chivu inserisce Mkhitaryan per Zielinski, ma sono ancora Frattesi e Thuram a prendersi la scena: l’ex Sassuolo serve un altro pallone perfetto, che il francese trasforma con un colpo di testa al 51’ per il gol del 4-0.

A risultato acquisito l’Inter allenta la pressione e il Venezia ne approfitta. Una combinazione centrale sorprende De Vrij, Casas trova il corridoio giusto e Sagrado firma il 4-1 con la complicità di una deviazione di Carlos Augusto.

La rete ospite non cambia l’inerzia del match: poco dopo il neoentrato Bonny sigla un gran gol sotto l’incrocio, imitazione ideale del precedente tiro di Esposito, fissando il punteggio sul 5-1 (76’).

Spazio ai giovani e testa ai prossimi impegni

Nel finale Chivu concede minuti anche ai giovani Cocchi, Spinaccè e Bovo, trasformando l’ultima parte della gara in una passerella. San Siro accompagna i nerazzurri verso i quarti di Coppa Italia, dove affronteranno Roma o Torino.

Al di là del risultato, il successo permette all’Inter di prepararsi con fiducia ai prossimi, decisamente più impegnativi, appuntamenti contro Como in campionato e Liverpool in Europa.

Leggi anche: