Vlahovic è tornato: tre gol in tre partite tra Juve e nazionale

Dusan Vlahovic ha iniziato la nuova stagione con la fame e la determinazione dei giorni migliori. Dopo aver segnato nelle prime due giornate di Serie A contro Parma e Genoa, l’attaccante della Juventus ha colpito ancora con la maglia della sua nazionale. Il serbo ha deciso la sfida contro la Lettonia, firmando l’1-0 che ha regalato tre punti preziosi alla Serbia.

Con questa rete, Vlahovic sale a tre gol nelle prime tre gare ufficiali del 2025/26, confermando un periodo di forma straordinario.

Il gol contro la Lettonia

La marcatura è arrivata al 12’ del primo tempo ed è stata un concentrato di tecnica e freddezza: scambio rapido nello stretto con un compagno, controllo orientato verso l’area e sinistro rasoterra preciso dal limite che si è infilato all’angolino. Un gesto tecnico che ha subito indirizzato la partita e che testimonia la crescita del serbo non solo come finalizzatore, ma anche come attaccante più completo, capace di dialogare con i compagni e di incidere in diversi modi.

Una risorsa per la Juventus

Per la Juventus, che lo aveva visto tra i più discussi del mercato estivo, il ritorno a questi livelli è un segnale estremamente confortante. Dopo una stagione tra alti e bassi e condizionata dagli infortuni, il numero 9 sembra aver ritrovato brillantezza e fiducia.

Il tecnico Igor Tudor può così contare su un centravanti motivato e decisivo, pronto a guidare l’attacco bianconero in campionato e in Champions League.

Sfida all’Inter

Il messaggio è chiaro anche per la prossima avversaria in Serie A: l’Inter. Vlahovic è tornato e vuole riprendersi la scena da protagonista assoluto, con la costanza realizzativa che potrebbe renderlo uno degli attaccanti più prolifici della stagione.

