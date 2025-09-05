Scoppia la guerra fra Juventus e PSG: “Mi ricorderò dei loro metodi”

Il tentativo della Juventus di riportare a Torino Randal Kolo Muani si è chiuso con un clamoroso nulla di fatto, lasciando dietro di sé un retroscena destinato a pesare sui rapporti con il Paris Saint-Germain. Secondo quanto filtrato dai media francesi, la trattativa fallita avrebbe provocato la furia del presidente del club parigino, Nasser Al-Khelaifi, con conseguenze sul futuro.

Stando a quanto riportato da Sports Zone, Al-Khelaifi avrebbe contattato il dg bianconero Piero Comolli con toni durissimi: “Ci avete preso in giro per diverse settimane. È finita, non vincerete questa battaglia contro di me. Mi ricorderò dei metodi che avete utilizzato, fidatevi di me”. Parole forti, che testimoniano come la gestione della trattativa abbia lasciato strascichi pesanti tra le due società.

Di fronte alla brusca chiusura con la Juventus, l’agente di Kolo Muani ha rapidamente virato verso un’altra opzione, portando l’attaccante al Tottenham con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un’operazione lampo, conclusa negli ultimi giorni di mercato, testimonia come i piani bianconeri siano stati stravolti all’ultimo minuto.

Il fallimento della trattativa segna un punto di frizione con il PSG, che difficilmente dimenticherà i metodi e i tempi della negoziazione. La vicenda Kolo Muani diventa così un esempio emblematico delle difficoltà di certe operazioni tra club di alto livello e delle tensioni che possono nascere quando gli interessi divergono.

