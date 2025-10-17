Virtus Entella-Sampdoria: statistiche, curiosità e quote top

La sfida tra Virtus Entella e Sampdoria rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’8ª giornata di Serie B 2025-26. Il match, programmato per venerdì 17 ottobre 2025 alle ore 20:30 presso lo Stadio Comunale di Chiavari, mette di fronte due squadre liguri in cerca di riscatto e punti preziosi per la classifica. L’incontro si preannuncia equilibrato e denso di significati, sia per la rivalità territoriale sia per la necessità di invertire trend poco positivi emersi nelle ultime settimane.

Virtus Entella-Sampdoria: il contesto e l’importanza della sfida

La gara tra Virtus Entella e Sampdoria assume un peso specifico notevole per entrambe le formazioni. I padroni di casa occupano la quindicesima posizione in classifica con 6 punti, frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte, con 6 gol fatti e 10 subiti. I blucerchiati, invece, inseguono a quota 5 punti, dopo 1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte, con 7 reti segnate e altrettante 10 incassate. Il derby ligure si prospetta come uno snodo cruciale soprattutto per la Sampdoria, chiamata a interrompere una lunga serie negativa in trasferta e a dare continuità al successo ottenuto nell’ultimo turno. Per l’Entella l’obiettivo è ritrovare solidità dopo un periodo complicato, durante il quale la squadra ha subito troppi gol.

Analisi delle statistiche stagionali e confronto tra le squadre

Le statistiche stagionali offrono una panoramica dettagliata dei punti di forza e delle criticità delle due squadre:

Virtus Entella ha un possesso palla medio del 44,6%, inferiore rispetto al 47,2% della Sampdoria .

ha un possesso palla medio del 44,6%, inferiore rispetto al 47,2% della . L’ Entella si distingue per una maggiore precisione nei passaggi (81,11% di pass accuracy), mentre i blucerchiati sono più efficaci nei duelli vinti (416 a 389).

si distingue per una maggiore precisione nei passaggi (81,11% di pass accuracy), mentre i blucerchiati sono più efficaci nei duelli vinti (416 a 389). La Sampdoria tira di più: 75 conclusioni totali con 30 nello specchio, rispetto alle 58 dell’ Entella (di cui 18 nello specchio).

tira di più: 75 conclusioni totali con 30 nello specchio, rispetto alle 58 dell’ (di cui 18 nello specchio). Entrambe hanno subito 10 gol in 7 gare, mantenendo un solo clean sheet a testa.

L’Entella ha dimostrato maggiore equilibrio nella gestione dei cartellini, mentre la Sampdoria ha ricevuto più ammonizioni.

Nei precedenti più recenti, l’Entella ha raccolto 4 punti nelle ultime 5 gare (1 vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte), mentre la Sampdoria ne ha totalizzati 5 (1 vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte), mostrando segnali di ripresa dopo un avvio difficile.

Sampdoria in trasferta: una lunga astinenza da vittorie

Uno dei dati più significativi riguarda la difficoltà della Sampdoria nelle gare lontane dal “Ferraris”. La squadra blucerchiata non vince in trasferta da ben 17 partite consecutive in Serie B, con un bilancio di 10 pareggi e 7 sconfitte. L’ultimo successo esterno risale al 20 ottobre 2024, in occasione del 5-3 contro il Cesena. Da allora, il digiuno di vittorie fuori casa è diventata la striscia negativa più lunga tra tutte le squadre attualmente nel campionato cadetto. Questo elemento rappresenta un ostacolo psicologico importante per la formazione guidata da Massimo Donati, che ha lavorato nelle ultime settimane per restituire equilibrio e fiducia ai suoi uomini.

Quote principali e panoramica dei mercati disponibili

Le quote offerte dai principali bookmakers riflettono l’equilibrio della sfida, con valori medi che oscillano tra i seguenti parametri:

Esito Quota Vittoria Virtus Entella 2.70 – 2.90 Pareggio 2.90 – 3.10 Vittoria Sampdoria 2.60 – 2.80

I valori evidenziano una situazione di incertezza, tipica dei derby regionali e di due squadre che, pur avendo vissuto momenti complessi, dispongono di individualità importanti. Tra i giocatori da tenere d’occhio si segnalano Andrea Tiritiello per l’Entella, difensore abile nelle palle inattive, e Massimo Coda per la Sampdoria, già autore di 10 reti in maglia blucerchiata nella categoria.

Tendenze e curiosità numeriche: focus su trend e singoli

Per la Virtus Entella si tratta solo della seconda sfida in Serie B contro una rivale ligure, dopo il precedente con lo Spezia .

si tratta solo della seconda sfida in contro una rivale ligure, dopo il precedente con lo . L’ Entella ha vinto una sola volta nelle ultime 26 partite di campionato (1-0 contro il Mantova ).

ha vinto una sola volta nelle ultime 26 partite di campionato (1-0 contro il ). La Sampdoria ha interrotto la sua striscia negativa centrando una vittoria convincente (4-1) contro il Pescara nell’ultimo turno.

ha interrotto la sua striscia negativa centrando una vittoria convincente (4-1) contro il nell’ultimo turno. Andrea Tiritiello ha segnato nelle ultime due gare casalinghe: tra i difensori, sarebbe un evento raro segnare tre volte di fila sul proprio campo in Serie B .

ha segnato nelle ultime due gare casalinghe: tra i difensori, sarebbe un evento raro segnare tre volte di fila sul proprio campo in . Massimo Coda entra nella ristretta cerchia di giocatori capaci di segnare almeno 10 gol in Serie B con più maglie diverse negli ultimi 20 anni.

In conclusione, Virtus Entella–Sampdoria si presenta come una partita dal grande interesse statistico e tecnico, dove il bilancio recente, le quote e le curiosità numeriche suggeriscono una sfida aperta e ricca di spunti. Entrambe le squadre sono chiamate a dare risposte importanti: l’Entella per trovare continuità e la Sampdoria per rompere il tabù trasferta. Le statistiche e i numeri confermano l’attesa di un match combattuto ed equilibrato.