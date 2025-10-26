Virtus Bologna-Sassari: statistiche, curiosità e quote aggiornate

Virtus Bologna e Dinamo Sassari si affrontano questa sera alle 19 al PalaDozza, in una sfida valida per la LBA. Il match arriva a poche ore dalla prestigiosa vittoria europea delle V Nere contro il Panathinaikos e rappresenta un importante banco di prova per la formazione allenata da Ivanovic, chiamata a confermare concentrazione e solidità anche contro una squadra in difficoltà come quella guidata da Bulleri. Per Sassari, invece, la trasferta bolognese è l’occasione per testare progressi e provare a sorprendere fuori casa.

La situazione delle due squadre prima della sfida

La stagione della Virtus Bologna si sta caratterizzando per l’alternanza tra prove di grande spessore, come il recente successo in Eurolega contro il Panathinaikos, e cali di concentrazione che hanno portato a inattese sconfitte, come quella contro Cremona in LBA. Il talento a disposizione di Ivanovic è indiscutibile, ma la continuità di rendimento rappresenta ancora un aspetto da migliorare. In casa Sassari, invece, la rivoluzione estiva ha portato alla conferma dei soli Vincini e Thomas, mentre in panchina è arrivato un nuovo allenatore e la dirigenza è stata rinnovata con l’ingresso di Sartori. I risultati, però, faticano ad arrivare: tre sconfitte in campionato e l’unico sorriso stagionale ottenuto recentemente in EuropeCup contro Valcea.

Statistiche a confronto: forma recente e protagonisti

Entrambe le squadre vivono momenti diversi:

Virtus Bologna ha vinto quattro partite in Eurolega , mostrando solidità soprattutto contro avversarie di alto livello.

ha vinto quattro partite in , mostrando solidità soprattutto contro avversarie di alto livello. In campionato, le V Nere cercano il riscatto dopo lo stop subito da Cremona .

cercano il riscatto dopo lo stop subito da . Dinamo Sassari ha raccolto solo sconfitte in LBA (contro Varese, Cremona e Milano), ma ha interrotto la serie negativa in EuropeCup grazie alla vittoria con Valcea.

Tra i protagonisti spicca il play Buie, che viaggia a 17 punti di media ed è stato determinante nell’ultima uscita europea con ben 39 punti. In crescita anche il lungo McGlyn, anche se la staffetta con Vincini ne limita la continuità. Da monitorare il rendimento di Thomas e delle nuove scommesse come Marshall e Johnson. Nelle file di Bologna, il più utilizzato è Jallow, con una media di 25 minuti in Eurolega e quasi 28 in LBA, seguito da Edwards.

Le quote principali proposte dai bookmaker per il match

I principali operatori di scommesse quotano nettamente favorita la Virtus Bologna, alla luce del divario tecnico e del rendimento mostrato nelle ultime settimane. La vittoria interna dei bianconeri è proposta a quote molto basse, mentre il successo esterno di Sassari è bancato con valori elevati, segno di una fiducia limitata nei confronti dei sardi. Quote equilibrate, invece, per i mercati su punteggio totale e margine di vittoria, soprattutto considerando i possibili cambi di rotazione decisi da Ivanovic per gestire le energie della squadra in vista dei numerosi impegni ravvicinati. Di seguito una tabella esemplificativa:

Esito Quota media Vittoria Virtus Bologna 1.15 Vittoria Dinamo Sassari 5.50

Tendenze e curiosità statistiche in vista della gara

La Virtus Bologna si conferma una delle squadre più solide tra le mura amiche, soprattutto in questa fase iniziale della stagione. Il dato che salta all’occhio è la capacità dei bianconeri di mantenere alta l’intensità difensiva, anche ruotando ampiamente il roster. Dall’altra parte, la Dinamo Sassari ha faticato a trovare continuità sia in attacco che in difesa, con una media punti subiti tra le più alte del campionato. Curiosità: il lituano Beliauskas viaggia con il 47% da tre punti, rappresentando un potenziale fattore da non sottovalutare per la difesa bolognese. Interessante anche il dato sui minutaggi dei giocatori: Jallow e Edwards non hanno ancora saltato una partita in stagione.

La sfida tra Virtus Bologna e Dinamo Sassari si preannuncia ricca di spunti, con le V Nere chiamate a confermare il buon momento europeo e i sardi a caccia di riscatto. Le statistiche e le quote descrivono un confronto sulla carta sbilanciato, ma il basket sa sempre riservare sorprese, soprattutto quando la gestione delle energie può diventare un fattore determinante.