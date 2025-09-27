Villarreal-Athletic Bilbao: statistiche, quote e curiosità Liga

La Liga spagnola si prepara a vivere una sfida interessante sabato 27 settembre alle ore 21, quando il Villarreal ospiterà l’Athletic Bilbao all’Estadio de la Ceramica per la settima giornata del campionato. L’incontro mette di fronte due squadre con ambizioni e stati di forma diversi, rendendo l’analisi delle statistiche e delle quote particolarmente rilevante per comprendere le dinamiche della partita.

Villarreal e Athletic Bilbao si affrontano: contesto e motivazioni

Il Villarreal, guidato da Marcelino, arriva a questo appuntamento forte di un ottimo avvio di stagione. La squadra ha raccolto 13 punti nelle prime sei giornate, frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, e si trova attualmente al terzo posto in classifica. Un rendimento che testimonia una crescita sia nella fase offensiva, con un attacco prolifico, sia in quella difensiva, dove la solidità è diventata un marchio di fabbrica. Nonostante alcune assenze importanti, tra cui Costa, Kambwala, Pau Navarro, Foyth, Pau Cabanes e Ayoze, la rosa del “sottomarino giallo” si è dimostrata sufficientemente profonda per sopperire alle defezioni.

L’Athletic Bilbao, invece, ha vissuto un inizio di stagione caratterizzato da alti e bassi. Dopo tre vittorie consecutive, i baschi allenati da Valverde hanno incassato due sconfitte e un pareggio, perdendo parte della brillantezza iniziale. L’obiettivo sarà quello di ritrovare equilibrio e risultati, facendo affidamento su giocatori chiave come Inaki Williams e Berenguer, pur dovendo fare i conti con alcune assenze per squalifica e infortunio.

Statistiche comparative tra Villarreal e Athletic Bilbao

Analizzando le statistiche delle due formazioni, emergono alcuni dati interessanti che aiutano a leggere la sfida:

Villarreal : 4 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta (13 punti, 3° posto).

: 4 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta (13 punti, 3° posto). Forte rendimento casalingo, con l’ Estadio de la Ceramica che rappresenta spesso un fattore determinante.

che rappresenta spesso un fattore determinante. Attacco prolifico e difesa compatta, nonostante alcune assenze importanti.

Athletic Bilbao : 3 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte.

: 3 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte. Partenza positiva con tre vittorie, seguita da un calo nelle ultime giornate.

Assenze tra titolari e alternative, ma organico esperto e motivato.

Negli scontri diretti recenti, il Villarreal ha spesso ottenuto risultati positivi in casa contro i baschi, mentre l’Athletic ha dimostrato di soffrire in trasferta nelle ultime stagioni di Liga.

Le quote principali per Villarreal-Athletic Bilbao

Le principali piattaforme di scommesse propongono quote che fotografano un equilibrio relativo, ma con un leggero favore verso il Villarreal grazie al fattore campo e all’ottimo stato di forma. In generale:

Vittoria Villarreal : quota mediamente tra 2.10 e 2.30.

: quota mediamente tra 2.10 e 2.30. Pareggio: quota tra 3.20 e 3.50.

Vittoria Athletic Bilbao: quota tra 3.10 e 3.60.

Le quote per il mercato dei gol (Over/Under 2.5) e per i marcatori riflettono la propensione offensiva delle due squadre, con una leggera tendenza verso risultati con almeno due reti complessive.

Tendenze e curiosità numeriche della sfida

Analizzando alcune tendenze statistiche, si evidenziano elementi che potrebbero incidere sullo sviluppo della partita:

Il Villarreal ha segnato almeno un gol in tutte le partite casalinghe della stagione corrente.

ha segnato almeno un gol in tutte le partite casalinghe della stagione corrente. L’ Athletic Bilbao ha subito gol in tutte le trasferte finora disputate.

ha subito gol in tutte le trasferte finora disputate. Negli ultimi cinque confronti diretti in Liga , il fattore campo ha spesso inciso sull’esito finale.

, il fattore campo ha spesso inciso sull’esito finale. Giocatori come Mikautadze e Inaki Williams si confermano tra i più pericolosi per le rispettive squadre.

In sintesi, Villarreal–Athletic Bilbao si presenta come una partita ricca di spunti statistici e con quote che rispecchiano l’equilibrio tra le due formazioni. Il confronto potrà fornire indicazioni importanti per il prosieguo della stagione di Liga, con entrambe le squadre desiderose di dimostrare il proprio valore sia in termini di risultati che di rendimento.