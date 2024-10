Vienna Open, un ottimo Cobolli costretto al ritiro contro De Minaur

Vienna Open, Flavio Cobolli, tennista romano attualmente al 31° posto del ranking, ha vissuto una serata da dimenticare all’Erste Bank Open di Vienna, dove è stato costretto al ritiro agli ottavi di finale. Un momento negativo non per la prestazione, che sino al momento del ko era stata ottima, ma a causa di un infortunio alla spalla destra.

Get better, Flavio 👋



Alex de Minaur moves into the QFs in Vienna after Cobolli retires (7-6 3-1.)#ErsteBankOpen pic.twitter.com/odiz9Q0jqA