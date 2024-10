Vienna Open, Darderi fuori agli ottavi di finale contro Draper

Vienna Open, Luciano Darderi eliminato agli ottavi di finale: l’italo-argentino cede in due set a Jack Draper. Il percorso di Darderi al torneo ATP 500 di Vienna si interrompe: dopo aver sconfitto Dominic Thiem nel match d’esordio, l’italo-argentino è stato eliminato dalla testa di serie n°7, Jack Draper, con il punteggio di 7-5, 6-1 in un’ora e un quarto.

Draper ha dominato soprattutto nel secondo set dopo un primo parziale equilibrato deciso da un break. Ora il britannico attende il vincente tra Dimitrov e Machac. Per l’Italia restano in gara Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, tutti ancora in corsa per i quarti di finale.

Leggi anche: