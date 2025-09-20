Vicenza-Pro Patria: statistiche, curiosità e quote Serie C

La sfida tra L.R. Vicenza e Pro Patria, valida per la quinta giornata del Girone A di Serie C, si disputerà allo stadio Menti in un clima di grande attesa. La partita, in programma nel weekend del 20 settembre 2025, vede i padroni di casa lanciati verso la vetta della classifica, mentre gli ospiti sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale. L’incontro rappresenta non solo un banco di prova per entrambe le formazioni, ma anche un importante snodo per le ambizioni di inizio stagione.

Un confronto tra aspirazioni diverse e assenze pesanti

La Pro Patria si presenta a Vicenza con una situazione di classifica delicata: dopo quattro giornate i “tigrotti” hanno raccolto soltanto due pareggi e due sconfitte, restando ancora a secco di vittorie. La squadra dovrà inoltre fare i conti con le assenze per squalifica di due elementi chiave, il difensore Alberto Masi e il centrocampista Luca Giudici, espulsi nell’ultimo match contro il Novara conclusosi a reti inviolate. A questi si aggiunge la squalifica del vice allenatore Daniele Dessena, privando così la formazione di ulteriore esperienza sia in campo che in panchina. Una situazione che rende l’impresa di espugnare il Menti ancora più ardua, considerando anche la giovane età media della rosa bustocca.

Statistiche a confronto: rendimento e precedenti

Analizzando le statistiche delle prime quattro giornate emergono differenze marcate fra le due squadre:

Vicenza è partito fortissimo: 3 vittorie, 1 pareggio, 8 gol segnati e soltanto 1 subito.

è partito fortissimo: 3 vittorie, 1 pareggio, 8 gol segnati e soltanto 1 subito. La compagine biancorossa ha già totalizzato 10 punti, guidando il Girone A insieme al Lecco .

. La Pro Patria invece ha raccolto appena 2 punti, con 2 pareggi e 2 sconfitte, e deve ancora trovare la via del gol vittoria.

La differenza in termini di rendimento offensivo e solidità difensiva è evidente, con il Vicenza capace di imporsi anche in trasferta, come dimostrato dalla recente vittoria a Cittadella grazie alla rete di Rauti nella ripresa.

Quote principali e scenario dei bookmaker

I bookmaker, alla luce dei risultati fin qui ottenuti e della forza dell’organico vicentino, attribuiscono un netto favore al Vicenza per la vittoria finale. Pur non essendo disponibili quote specifiche nell’articolo originario, le dinamiche del match suggeriscono una quotazione bassa per il segno “1” a favore dei padroni di casa, mentre un successo esterno della Pro Patria sarebbe considerato un’autentica impresa e probabilmente ben ricompensato dalle lavagne delle agenzie di scommesse. Anche l’opzione pareggio potrebbe risultare meno probabile, viste le difficoltà degli ospiti e la spinta del pubblico di casa.

Il fattore “Menti” e il supporto dei tifosi: numeri e curiosità

Un elemento da non sottovalutare è il ruolo dello stadio Menti e dei tifosi biancorossi. Il pubblico vicentino si è sempre dimostrato caloroso e determinante, riempiendo anche in trasferta settori come quello del “Tombolato” di Cittadella. In casa, il Vicenza vanta una tradizione positiva e un ambiente che spesso mette in difficoltà gli avversari. Questa stagione, l’entusiasmo attorno alla squadra di Gallo è particolarmente alto, complice l’ottimo avvio in campionato e l’ambizione dichiarata di tornare in Serie B. Un ulteriore dato interessante riguarda la solida difesa biancorossa, che ha subito un solo gol in quattro partite, mostrando una compattezza difficile da scardinare per qualsiasi avversario.

L’analisi dei dati e delle statistiche del confronto tra Vicenza e Pro Patria evidenzia un netto squilibrio sul piano dei risultati e del momento di forma. Mentre i padroni di casa sembrano avere tutte le carte in regola per continuare la corsa in vetta, gli ospiti sono chiamati a una prova di carattere e compattezza, nonostante le assenze. Il match del Menti si preannuncia dunque come una sfida ad alta intensità, da seguire anche oltre il risultato finale.