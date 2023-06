Il Tottenham ha deciso di accelerare per Guglielmo Vicario. Recapitata all’Empoli un’offerta di 20 milioni

Il Tottenham ha deciso di dare una decisa accelerazione e puntare dritto all’acquisizione di Guglielmo Vicario. Gli Spurs hanno infatti offerto 20 milioni all’Empoli per l’estremo difensore italiano. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

VERONA, ITALY – MAY 28: Guglielmo Vicario of Empoli watches the ball go over the crossbar during the Serie A match between Hellas Verona and Empoli FC at Stadio Marcantonio Bentegodi on May 28, 2023 in Verona, Italy. (Photo by Timothy Rogers/Getty Images)

Vicario al Tottenham: manca poco

In seguito all’enorme interesse mostrato recentemente, il Tottenham Hotspur ha intensificato notevolmente i propri sforzi per assicurarsi il portiere desiderato, distanziando così la concorrenza. Inoltre, il club inglese ha intrattenuto discussioni prolungate con David Raya del Brentford nelle settimane precedenti, ma alla fine hanno preso la decisione di concentrare tutti i loro sforzi su Vicario.

Sfuma l’obiettivo dell’Inter

Sfuma dunque un importante obiettivo di mercato per l’Inter: i nerazzurri avevano infatti individuato in Vicario il sostituto ideale per il dopo Onana. L’interessamento del Manchester United per il portiere nerazzurro però non so è ancora concretizzato in un’offerta e per questo motivo Marotta & co sono costretti a osservare, da spettatori, l’affare Vicario-Tottenham consumarsi.

“Anche stamani mi ha chiamato una grande società italiana sapendo tutto, anche più di me. E mi ha detto che potrebbero cedere il loro portiere all’estero e sarebbero interessati a Vicario”. Aveva così dichiarato negli scorsi giorni il presidente dell’Empoli in merito alla situazione Vicario e riferendosi chiaramente all’Inter.

Una situazione che però non si è sbloccata in tempi brevi e che ha portato così il Tottenham a sferrare l’offensiva decisiva.