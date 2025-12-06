Home | Verstappen in pole ad Abu Dhabi: Norris e Piastri inseguono, Leclerc 5° e Hamilton ancora fuori in Q1

Il gran finale della stagione di Formula 1 si apre con un verdetto pesante: Max Verstappen scatterà dalla pole position nell’ultimo GP di Abu Dhabi, davanti alle due McLaren protagoniste del duello iridato con lui. È il primo tassello di un finale di stagione già infuocato, con i tre contendenti al titolo tutti nelle prime tre posizioni della griglia.Il campione della Red Bull ha tirato fuori un giro dei suoi, chiudendo in 1:22.207 e infliggendo due decimi ai rivali diretti. Un messaggio chiaro: il titolo si deciderà solo all’ultima curva.

Norris in prima fila, Piastri per un soffio in seconda

Accanto a Verstappen partirà Lando Norris, leader della classifica, chiamato a difendere 12 punti di margine per laurearsi campione del mondo. L’inglese ha trovato il giro buono nel finale, ma non abbastanza per insidiare l’olandese.

In terza posizione scatterà l’altra McLaren, quella di Oscar Piastri, staccato di appena 29 millesimi dal compagno di squadra. Un distacco minimo che racconta la tensione e il livello altissimo della sfida.

Russell 4°, Leclerc si salva con il 5° tempo

Alle spalle dei tre candidati al titolo ci sarà la Mercedes di George Russell, potenziale alleato di Verstappen qualora la gara si trasformasse in un gioco di strategie e resistenze. La prima delle Ferrari è quella di Charles Leclerc, quinto a oltre mezzo secondo dalla pole. Il monegasco continua a faticare con una SF-25 complicata sul tracciato di Yas Marina, già indigesta come in Qatar. Per la Rossa, un’altra qualifica da archiviare senza sorrisi.

Hamilton, un calvario che continua: ancora fuori in Q1

L’incubo di Lewis Hamilton sembra non finire più: il sette volte iridato chiude sedicesimo, eliminato per la terza volta consecutiva in Q1 dopo Las Vegas e Qatar. Un filotto amaro per una stagione da dimenticare, che domani vivrà la sua ultima corsa.

Molto meglio l’altra Mercedes: Kimi Antonelli si ferma al 14° tempo e non accede al Q3, ma continua a mostrare segnali di crescita.

La top 10 delle qualifiche

Verstappen (Red Bull) – 1:22.207 Norris (McLaren) – +0.201 Piastri (McLaren) – +0.230 Russell (Mercedes) – +0.438 Leclerc (Ferrari) – +0.523 Alonso (Aston Martin) – +0.695 Bortoleto (Sauber) – +0.697 Ocon (Haas) – +0.706 Hadjar (Racing Bulls) – +0.865 Tsunoda (Red Bull) – senza tempo in Q3 Antonelli (Mercedes) – Out Q2 Hamilton (Ferrari) – Out Q1

Una gara che promette scintille

Con Verstappen in pole e le due McLaren subito dietro, l’ultima gara della stagione si preannuncia una sfida a tre mozzafiato. Norris difende il sogno mondiale, Piastri cerca il colpo a sorpresa, Verstappen punta al ribaltone finale. Ad Abu Dhabi è tutto apparecchiato per un epilogo da ricordare.

