Formula 1, parla Kimi Antonelli: “Vedo Norris favorito per il Mondiale, il mio obiettivo…”

L’ultima gara della stagione di Formula 1 a Abu Dhabi coincide anche con la chiusura del primo anno di Kimi Antonelli nel Circus. Il giovane pilota della Mercedes racconta la sua esperienza, tra la sfida per i punti del Costruttori, le rivalità in pista e la recente brutta pagina di odio online che lo ha coinvolto dopo il GP del Qatar.

Antonelli sorride ricordando i giorni difficili dopo gli insulti ricevuti: “La prima sera ci sono rimasto male perché non capivo il senso di questi attacchi. In Qatar stavo lottando per il podio, non avrei avuto ragione di far passare Norris”. Il pilota ha ricevuto messaggi di supporto da parte di Max Verstappen e dello stesso Lando Norris, i due principali protagonisti della vicenda.

Riguardo alla questione dell’odio online, Antonelli è netto: “Bisognerà prendere iniziative perché ricevere minacce di morte non è bello, soprattutto in uno sport come il nostro. Ogni pilota va in pista per fare del proprio meglio, non per danneggiare o favorire gli altri”.

Per Abu Dhabi, Antonelli conferma l’approccio prudente: “Farò quello che ho sempre fatto: la mia gara. Con Mercedes stiamo lottando per il secondo posto nel Costruttori, ogni punto fa la differenza”. Sul titolo iridato, il pilota analizza così la situazione: “Norris è il favorito, partendo in vantaggio, ma Max può ancora farcela. Tutti e tre se lo meritano, ma la seconda parte di stagione di Max è stata incredibile”.

Antonelli traccia un bilancio della sua prima annata in F1: “Il periodo delle gare europee è stato difficile, ma sono riuscito a fare un reset. Uscire da quella fase è stata una bella vittoria, che mi ha aiutato a crescere come pilota e come persona”.

Sulla pista di Abu Dhabi, il giovane pilota punta a migliorare il piazzamento: “Potrebbe essere una pista amica. Spero di poter lottare per ottenere il sesto posto in classifica. Battere Hamilton sarebbe una soddisfazione, ma non guardo tanto a chi ho davanti, voglio solo la miglior posizione”.

Infine, guarda già al 2026 con ottimismo: “Ho guidato la nuova macchina al simulatore e le sensazioni sono buone. Vedremo a Barcellona per i test, ma non vedo l’ora di scendere in pista”. Antonelli chiude così la stagione determinato a dare il massimo, pronto a trasformare la sua prima esperienza in Formula 1 in un trampolino per il futuro.

