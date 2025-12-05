Home | Formula 1, alle FP1 è già bagarre fra Norris e Verstappen: Leclerc ci prova

Formula 1, il Mondiale si decide ad Abu Dhabi, all’ultimo respiro, all’ultima curva di una stagione che si conclude con un testa a testa da brividi. Norris e Verstappen arrivano a Yas Marina separati da dodici punti, e la tensione si taglia a fette. Le prime libere raccontano subito che nessuno farà sconti. E che la resa dei conti è già cominciata.

LIVE F1 Abu Dhabi, Norris e Verstappen i più veloci nelle Libere 1. Alle 14 le Libere 2 https://t.co/8Iqx6Lre75 — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) December 5, 2025

La prima sessione di prove libere si chiude con Lando Norris davanti a tutti in 1’24”485, appena otto millesimi meglio di Max Verstappen, secondo e subito negli specchietti. È l’immagine perfetta di un mondiale appeso a un filo sottilissimo. (continua dopo la foto)

Buone notizie per la Ferrari: Charles Leclerc firma il terzo tempo a soli sedici millesimi dalla vetta, lasciando qualche speranza per una piccola soddisfazione almeno in quest’ultima gara. Alle sue spalle il sorprendente Andrea Kimi Antonelli, quarto con la Mercedes a 123 millesimi dal miglior tempo. La top five si chiude con Nico Hulkenberg.

Sessione particolare anche per le assenze “di regolamento”. Oscar Piastri, terzo nella corsa al titolo, non scende in pista in FP1: al suo posto sulla McLaren c’è il rookie messicano Pato O’Ward, che chiude quattordicesimo. In casa Ferrari resta ai box anche Lewis Hamilton, con Arthur Leclerc al volante della SF-25: sedicesimo tempo per il fratello minore di Charles. (continua dopo la foto)

Dietro ai primi, George Russell è sesto, poi Gabriel Bortoleto con la Sauber e Oliver Bearman sulla Haas-Ferrari. Completano la top ten Carlos Sainz (Williams) e Franco Colapinto (Alpine). In totale sono nove i rookie in pista, con il giapponese Ryo Hirakawa miglior giovane non titolare: undicesimo con la Haas.

Otto millesimi tra Norris e Verstappen, sedici tra il leader e la Ferrari di Leclerc: numeri che raccontano di una semplice sessione di libere diversa dal solito per l’importanza della posta in palio. Ad Abu Dhabi si disputerà è l’atto finale di un Mondiale che, comunque vada a finire, sarà ricordato a lungo. E il cronometro, per ora, vede un testa a testa entusiasmante.

Leggi anche: