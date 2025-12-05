Formula 1, il venerdì decisivo di Abu Dhabi si è già acceso: Lando Norris mette un altro mattone verso la pole dell’ultimo GP stagionale e, intanto, esplode la tensione con Max Verstappen. Le FP2 non sono solo cronometro, ma anche nervi scoperti, radio bollenti e una battaglia Mondiale che entra nel vivo.

C’è un pezzettino di Ferrari e d’Italia in McLaren che rischia di perdere il Mondiale di Formula 1 assieme a Norris



Ed è il Team Principal italiano Andrea Stella cresciuto nel Cavallino. Per El Mundo "è sulla graticola dopo gli errori di questa stagione, e si gioca anche lui… pic.twitter.com/wXkilUQ2K8 — il Napolista (@napolista) December 5, 2025

Il leader del campionato vola con un margine stavolta netto: dopo gli otto millesimi delle FP1, nelle seconde libere il distacco diventa pesante. La sensazione è quella di una McLaren sempre più padrona del weekend.

Nelle FP2 Norris precede Verstappen di 363 millesimi, ipotecando di fatto la candidatura alla pole. George Russell firma il terzo tempo a 379 millesimi, in una Mercedes in crescita, e precede Oliver Bearman, quarto con la Haas-Ferrari.

Ottimo avvio per la Sauber, quinta e sesta con Hulkenberg e Bortoleto, nell’ultimo GP della sua storia prima della trasformazione in Audi. Più indietro Oscar Piastri, solo undicesimo a 680 millesimi dal compagno di squadra.

Passo indietro per la Ferrari: Charles Leclerc, alla gara numero 150 in rosso, scivola all’ottavo posto dopo il terzo tempo delle FP1. Davanti a lui Hadjar, dietro Alonso e Antonelli. Lewis Hamilton chiude quattordicesimo, staccato di 856 millesimi.

La sessione viene però segnata dall’episodio tra i due rivali per il titolo. Norris lancia il suo giro con gomma media, ma in uscita di Curva 1 trova davanti Verstappen. Il box Red Bull lo avverte tardi, la manovra di spostamento verso sinistra arriva all’ultimo istante.

Ed esplode la rabbia via radio: “Cosa sta facendo questo qui? Per poco non ho fatto un incidente!”. La McLaren segnala subito l’accaduto ai commissari, sperando in un intervento.

La Direzione Gara, però, decide di non procedere: nessuna investigazione ufficiale, episodio ritenuto non sanzionabile nel contesto delle prove libere. Ma il messaggio è chiaro: ad Abu Dhabi la tensione Mondiale è già altissima, e la pista promette un finale senza sconti.

