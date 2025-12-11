Venezia-Monza: statistiche, quote e numeri del big match

L’atteso incontro tra Venezia e Monza si prepara a illuminare il Penzo in una delle sfide più interessanti della stagione di Serie B. Il match, che si giocherà nel weekend, vede contrapposti due club in grande forma e accomunati da una sorprendente capacità realizzativa distribuita su tanti interpreti diversi. Le statistiche, i rientri in campo di giocatori chiave e le quote dei bookmakers rendono questa sfida un appuntamento imperdibile per appassionati e osservatori neutrali.

Le due cooperative del gol: la forza dei gruppi

Le analisi dei principali quotidiani sportivi italiani, come Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport, mettono in luce un dato singolare: sia Venezia che Monza si sono distinte in questa stagione per la capacità di coinvolgere numerosi giocatori nella produzione offensiva. I lagunari hanno fatto segnare ben 13 marcatori diversi su 24 giocatori utilizzati, mentre i brianzoli si fermano a 12 su 22. Nessun’altra squadra di Serie B si avvicina a questi numeri, che testimoniano un’identità di gioco corale e la presenza di tante soluzioni in attacco.

Venezia : 13 marcatori su 24 giocatori

: 13 marcatori su 24 giocatori Monza: 12 marcatori su 22 giocatori

L’approccio di Giovanni Stroppa per il Venezia si basa sul possesso palla (oltre il 61%) e sull’inserimento di più uomini nell’area avversaria. Hanno segnato centrocampisti come Adorante, Yeboah, Hainaut, Bjarkason, Hans, Busio e Doumbia. Il dato più impressionante: è l’unica squadra tra prime e seconde divisioni dei principali campionati europei ad aver mandato a segno sette centrocampisti diversi.

Il Monza, sotto la guida di Paolo Bianco, predilige la verticalizzazione (possesso attorno al 54%) ma ottiene risultati simili, grazie a una distribuzione equilibrata delle reti tra difensori, centrocampisti e attaccanti. Dany Mota è il miglior marcatore biancorosso (4 reti), ma anche Izzo, Birindelli, Alvarez, Keita, Maric e Colpani hanno contribuito in modo decisivo.

Forma attuale e precedenti: un confronto tra solidità e continuità

Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento forti di una striscia positiva. Il Monza può vantare la miglior difesa del campionato con appena 10 gol subiti e una serie di dieci risultati utili consecutivi. I brianzoli sono reduci da due pareggi consecutivi, ma hanno ottenuto vittorie pesanti contro avversari diretti come Palermo, Frosinone e Cesena. Da sottolineare l’alternanza dei marcatori: le ultime dieci reti sono state firmate sempre da giocatori diversi, a dimostrazione dell’ottima distribuzione delle responsabilità in zona gol.

Miglior difesa: Monza (10 gol subiti)

(10 gol subiti) 10 risultati utili consecutivi per il Monza

Ultime 10 reti firmate da 10 marcatori diversi

Il Venezia, dal canto suo, ha costruito la propria classifica su una crescita costante e su una mentalità offensiva che coinvolge tutta la rosa. L’identità della squadra si riflette nelle scelte tecniche e nella capacità di alternare pazienza nel possesso a improvvise accelerazioni verso la porta avversaria.

Quote principali e scenario delle scommesse

Le agenzie di scommesse pongono molta attenzione al carattere imprevedibile di questo match. Il dato relativo alla quantità di giocatori andati in gol rende difficile individuare un chiaro favorito tra Venezia e Monza. Le quote rispecchiano questo equilibrio, con valori molto vicini tra la vittoria dei padroni di casa e quella degli ospiti. Anche la possibilità che entrambe le squadre vadano a segno risulta tra le opzioni più considerate dai bookmakers, proprio per la varietà di soluzioni offensive viste fin qui.

Esito Quota Venezia Quota Pareggio Quota Monza Vittoria 2.60 3.10 2.75

Il mercato dei marcatori vede numerosi giocatori quotati in modo simile, indice di quanto sia difficile pronosticare chi potrebbe essere protagonista sotto porta. La presenza di rientri importanti nelle due formazioni potrebbe inoltre influenzare le scelte dell’ultima ora da parte degli scommettitori.

Curiosità numeriche e tendenze statistiche

Alcuni dati meritano particolare attenzione per comprendere meglio le peculiarità di questa sfida:

Il Venezia è l’unica squadra dei principali campionati europei ad aver segnato con sette centrocampisti diversi.

è l’unica squadra dei principali campionati europei ad aver segnato con sette centrocampisti diversi. Il Monza ha visto dieci marcatori diversi nelle ultime dieci esultanze.

ha visto dieci marcatori diversi nelle ultime dieci esultanze. Il possesso palla medio del Venezia (61%) è tra i più alti della Serie B .

(61%) è tra i più alti della . La difesa del Monza è la meno battuta del torneo.

Infine, dal punto di vista organizzativo, si segnala che l’ultima partita interna del Venezia ha registrato poco più di cinquemila spettatori, spingendo la società a lanciare una campagna abbonamenti per il girone di ritorno.

In sintesi, Venezia e Monza si affrontano in un momento di grande solidità e con numeri che raccontano una sfida equilibrata e ricca di spunti interessanti. Le statistiche e le quote dei bookmakers sottolineano l’incertezza del risultato e la capacità delle due squadre di trovare sempre nuove soluzioni offensive, rendendo il match del Penzo uno degli appuntamenti più affascinanti della giornata.