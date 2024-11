Venezia-Lecce, le probabili formazioni: la sfida salvezza per il debutto di Giampaolo

Venezia-Lecce probabili formazioni dell’ultimo posticipo della Serie A che si gioca stasera alle 20:45 al “Penzo”. La partita tra Venezia e Lecce rappresenta uno scontro diretto cruciale per la salvezza in Serie A. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con diverse novità nelle rispettive formazioni, puntando a ottenere punti preziosi.

Le scelte di Di Francesco

Per il Venezia, il tecnico Di Francesco avrà una squadra quasi al completo. Tra le novità, il rientro di Bjarkason, che sarà per la prima volta disponibile dopo l’operazione all’ernia bilaterale; partirà comunque dalla panchina. Rimangono assenti Joronen, alle prese con un problema al ginocchio, e El Haddad, di rientro dagli impegni con la nazionale Under-21 marocchina. Idzes, Haps ed Ellertsson hanno recuperato dalla fatica delle partite internazionali e sono pronti a giocare contro il Lecce.

In porta ci sarà Stankovic. La difesa vedrà Candela contendere una maglia a Sverko, al rientro al fianco di Idzes e Svoboda. Sugli esterni, confermati Zampano a destra e Haps a sinistra, mentre in mediana i titolari saranno Duncan e Nicolussi Caviglia. In attacco, il duo Oristanio e Busio agirà a supporto del centravanti Pohjanpalo.

Il debutto di Giampaolo sulla panchina del Lecce

Per il Lecce inizia una nuova era con Marco Giampaolo al comando, che punta a ottenere subito risultati per risalire la classifica. Il modulo dovrebbe essere il 4-3-3 asimmetrico, con possibili adattamenti a un 4-2-3-1. In difesa davanti a Falcone sono quasi certi di un posto Guilbert, Gaspar, Baschirotto e Gallo. In mediana, la coppia Ramadani-Coulibaly sembra la più probabile, mentre Rafia spera di confermare la titolarità, forte delle sue ultime buone prestazioni.

In attacco, Giampaolo sembra orientato a schierare Dorgu sulla sinistra accanto a Krstovic, mentre a destra, data l’assenza di Banda, si profila una lotta tra più opzioni, con Pierotti attualmente favorito per partire dal primo minuto.

