Venezia-Cesena: statistiche, trend e quote aggiornate

Serie B torna protagonista con un appuntamento di grande rilievo: il confronto tra Venezia e Cesena, valido per la quarta giornata di campionato. L’incontro, che si svolgerà nella suggestiva cornice della Laguna, promette emozioni e significati importanti nella corsa verso la promozione in Serie A. Il calcio d’inizio è fissato per il prossimo fine settimana e le due squadre arrivano a questo scontro con obiettivi ambiziosi e un avvio di stagione che ha già fornito indicazioni interessanti.

Venezia e Cesena: due squadre a caccia della vetta in Serie B

Il match tra Venezia e Cesena si presenta come uno degli scontri più attesi di questo inizio di Serie B. I lagunari guidati da Stroppa hanno raccolto cinque punti nelle prime tre gare e puntano al sorpasso sui romagnoli di Mignani, che invece occupano le zone alte della classifica con sette punti. Entrambe le formazioni hanno mostrato una chiara determinazione a recitare un ruolo da protagonista nel torneo e, soprattutto, a competere per la promozione nella massima serie.

Statistiche e rendimento: come arrivano Venezia e Cesena

Analizzando i risultati delle prime giornate, si possono evidenziare alcune tendenze nel rendimento delle due squadre:

Venezia ha ottenuto una vittoria all’esordio contro il Bari (2-1), un pareggio a reti bianche in trasferta contro la Juve Stabia e un altro pareggio, questa volta in rimonta subita, contro il Pescara (2-2).

ha ottenuto una vittoria all’esordio contro il (2-1), un pareggio a reti bianche in trasferta contro la e un altro pareggio, questa volta in rimonta subita, contro il (2-2). Cesena ha iniziato la stagione con una convincente vittoria esterna a Pescara (3-1), un pari interno contro l’Entella (1-1) e l’affermazione prestigiosa in trasferta contro la Sampdoria (2-1).

Nel dettaglio:

Squadra Punti Vittorie Pareggi Sconfitte Gol fatti Gol subiti Venezia 5 1 2 0 4 3 Cesena 7 2 1 0 6 3

L’imbattibilità accomuna entrambe le squadre, che hanno mostrato solidità difensiva e una discreta capacità realizzativa. Degni di nota i protagonisti: per il Venezia, Adorante e Fila si sono già messi in luce, mentre il Cesena ha potuto contare sulle reti di Castagnetti, Zaro e Shpendi.

Le quote principali dei bookmaker per Venezia-Cesena

Gli operatori di scommesse stanno seguendo con grande attenzione questa sfida, dato il valore delle due formazioni in campo. Le quote principali disponibili sui maggiori bookmaker riflettono un sostanziale equilibrio, con un leggero favore per i padroni di casa. Solitamente, in incontri di questo tipo, la quota per la vittoria del Venezia si attesta tra 2.10 e 2.30, mentre il successo esterno del Cesena oscilla tra 3.10 e 3.40. Il pareggio viene valutato intorno a quota 3.00. Per quanto riguarda i mercati dei gol, l’opzione “Entrambe le squadre a segno” viene proposta attorno a 1.75, mentre l’Under/Over 2,5 gol si trova rispettivamente a 1.70 e 2.00.

Tendenze e curiosità statistiche sulle due squadre

Dal punto di vista statistico, emergono alcune curiosità interessanti:

Venezia è sempre andato in gol nelle prime tre partite di campionato.

è sempre andato in gol nelle prime tre partite di campionato. Cesena ha segnato almeno una rete in ognuno dei match disputati finora, confermandosi formazione propositiva.

ha segnato almeno una rete in ognuno dei match disputati finora, confermandosi formazione propositiva. Entrambe le squadre non hanno ancora conosciuto la sconfitta in stagione.

Il Cesena ha già ottenuto due successi in trasferta, dimostrando grande solidità lontano dalle mura amiche.

Questi dati suggeriscono un incontro aperto, con potenziali sviluppi offensivi da entrambe le parti e una certa predisposizione al gol.

In sintesi, Venezia–Cesena rappresenta un crocevia importante per la stagione di entrambe le squadre. Le statistiche e le quote dei bookmaker riflettono un equilibrio che si preannuncia anche sul campo, con l’attesa di una gara vivace e ricca di spunti di interesse sia per gli appassionati di calcio sia per coloro che seguono le tendenze numeriche del campionato.