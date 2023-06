Home » Velasco è il nuovo campione italiano nel ciclismo: vittoria in volata

Dopo una lunga fuga il titolo si è deciso in volata. A prevalere a sorpresa è Velasco, giornata storta per il favorito Ganna

Simone Velasco è il nuovo campione italiano nel ciclismo. Il corridore dell’Astana si è aggiudicato la prova in linea dei professionisti vincendo a sorpresa. Determinante la fuga che ha portato i fuggitori a giocarsi il titolo in volata (CONTINUA DOPO LA FOTO).

MONTE LUSSARI, ITALY – MAY 27: Simone Velasco of Italy and Astana Qazaqstan Team crosses the finish line during the 106th Giro d’Italia 2023, Stage 20 a 18.6km individual climbing time trial stage from Tarvisio 750m to Monte Lussari 1744m / #UCIWT / on May 27, 2023 in Monte Lussari, Italy. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images,)

Fuga vincente

A dispetto dei pronostici, Velasco è riuscito a imporsi in un finale concitato che ha visto 6 corridori contendersi il titolo nella volata finale. A Comano Terme (Trento) steccano sia Ciccone che Ganna (fresco campione italiano a cronometro), mentre Rota e Sbaragli si devono accontentare del podio. Polemiche nel dopo gara perché Trentin ha criticato lo spostamento di Rota e Sbaragli verso destra, ma la Giuria di gara non ha riscontrato nessuna irregolarità.

Volata finale

La corsa è stata contraddistinta da una lunga fuga di un nutrito gruppo di ciclisti, tra cui Colnaghi, Maestri e Pietrobon. Come al solito, il gruppo ha provato a recuperare, ma senza riuscire sensibilmente ad agguantare gli uomini in fuga. Il gruppetto di testa si è poi ridotto fino a cinque elementi, ma nel tira e molla a 13 km dal termine a giocarsi il titolo sono rimasti in sei: Velasco, Battistella, Sbaragli, Formolo, Baroncini e Magli. Il resto è una volata di prepotenza che ha regalato la vittoria a Velasco.