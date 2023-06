ATP Halle, Sinner si ritira: in semifinale ci va Bublik

Finisce ai quarti di finale l’avventura all’ATP Halle di Jannik Sinner: il tennista azzurro si arrende per un problema muscolare

Rinviato l’approdo alla prima semifinale su erba per Jannik Sinner che si ritira dal match dei quarti di finale dell’ATP Halle contro il kazako Alexander Bublik. Il numero 9 del ranking ATP si è fermato a causa di un problema muscolare alla gamba sinistra accusato già nel corso del primo set perso 7-5 contro Bublik.

Sarà dunque il numero 48 del Ranking ATP a giocare la semifinale del torneo potendo ugualmente vantare un secondo set in cui era in vantaggio 2-0 sull’italiano. Grande delusione per Sinner che già nel primo set aveva richiesto un trattamento fisioterapico nel corso cambio campo. Per lui è probabile un ritiro in via precauzionale vista la vicinanza al torneo di Wimbledon in programma il prossimo 3 luglio, le condizioni della sua gamba sinistra restano tuttavia da valutare. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

HALLE, GERMANY – JUNE 22: Jannik Sinner of Italy looks on during the Terra Wortmann Open 2023 match between Lorenzo Sonego vs Jannik Sinner on June 22, 2023 in Halle, Germany. (Photo by Marco Steinbrenner/DeFodi Images via Getty Images)

Primo set equilibrato fino all’infortunio

Primo set combattuto tra Sinner e Bublik deciso solo al al dodicesimo game, fortemente condizionato dal problema alla gamba l’italiano ha sbagliato due colpi facili regalando di fatto il set al rivale. Il tennista kazako ha invece meritato ampiamente il doppio vantaggio del secondo set conclusosi poi con il ritiro di Sinner a causa di un problema muscolare.