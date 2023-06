Atp Halle: Jannik Sinner ha sconfitto in rimonta il connazionale Lorenzo Sonego e vola dunque ai quarti di finale

Vittoria in rimonta per Jannik Sinner agli ottavi di finale degli Atp Halle nel derby italiano contro Lorenzo Sonego. 6-7, 6-4, 6-4 i parziali, per un totale di durata di quasi tre ore. Nella giornata di venerdì, l’azzurro si troverà di fronte al giocatore kazako Bublik, che ha già subito tre sconfitte nei precedenti incontri con lui. Grazie alla sconfitta di Fritz, è già garantito che a partire da lunedì l’azzurro raggiungerà il suo miglior ranking al numero 8 nella classifica ATP. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

PARIS, FRANCE – JUNE 04: Lorenzo Sonego of Italy plays a backhand during the Men’s Singles Fourth Round Match against Karen Khachanov during Day 8 of the French Open at Roland Garros on June 4, 2023 in Paris, France. (Photo by Andy Cheung/Getty Images)

Atp Halle, il resoconto del match

Sinner conquista i quarti di finale ad Halle per la prima volta in carriera. Sonego è stato sconfitto in rimonta con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-4 dopo un’intensa battaglia durata quasi tre ore. La sua prossima sfida sarà contro il kazako Bublik, attualmente al numero 48 del mondo, contro cui ha vinto in tutti e tre gli incontri precedenti. Prima di questo incontro, Sonego e Sinner erano già stati protagonisti di un altro confronto nel corso del 2023: nei quarti di finale dell’ATP 250 di Montpellier. In quell’occasione, Jannik Sinner emerse come vincitore e successivamente conquistò il suo settimo titolo in carriera, sconfiggendo in finale il tennista statunitense Maxime Cressy.

Prosegue dunque il cammino per il tennista trentino. Prima di vincere il derby italiano contro Sonego, aveva sconfitto il francese Richard Gasquet con un punteggio di 6-3, 5-7, 6-2 dopo due ore e mezza di gioco.