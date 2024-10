Vanessa Ferrari lascia la ginnastica artistica: l’atleta azzurra ha ufficialmente annunciato il suo ritiro. La campionessa di Orzinuovi, 34 anni, ha comunicato la decisione in un’intervista a Bresciaoggi, confermando le voci che circolavano da mesi.

“Ho deciso di ritirarmi ora – ha dichiarato al quotidiano della sua provincia – e avevo già preso questa decisione prima di Parigi. Questa sarebbe stata la mia ultima Olimpiade. Mi dispiace che non sia andata come previsto, ma è il momento giusto per dire basta, e sono serena. Gli infortuni hanno iniziato a pesare fisicamente”.

“Orgogliosa della mia carriera, di ciò che sono riuscita a fare in tempi in cui in Italia era tutto molto difficile per la ginnastica”



Vanessa Ferrari saluta la ginnastica, ma l’ufficialità arriverà solo venerdì. Siamo già con la lacrimuccia 😥😥😥#VanessaFerrari #Gymnastics pic.twitter.com/RhMG8jWEDA — Eurosport IT (@Eurosport_IT) October 9, 2024

L’ultimo infortunio di Ferrari risale al 27 giugno, a pochi mesi dalle Olimpiadi di Parigi, quando ha riportato una lesione al polpaccio durante un allenamento. “Non ci si abitua mai agli infortuni – scriveva Ferrari sui social –. È sempre una batosta, soprattutto dopo tre anni di preparazione e a solo un mese dall’obiettivo finale.” La carriera di Vanessa Ferrari è stata straordinaria: è stata la prima italiana a vincere un oro mondiale nel concorso generale (Aarhus 2006) e la prima a conquistare una medaglia olimpica individuale, a Tokyo 2021 nel corpo libero. Ha inoltre vinto 11 medaglie ai Campionati Europei, inclusi quattro ori, tra il 2006 e il 2021.

Un’altra curiosità riguarda il fratello Michele Ferrari, rugbista in Serie B con il Rovato. Michele, classe 1993 e gemello di Ivan, ha recentemente esordito nella nazionale bulgara di rugby, il paese di origine della madre, disputando una partita di Conference ad Ankara, in Turchia.

Leggi anche: