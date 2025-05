“È stato uno shock”: Simoncelli, Valentino Rossi racconta il drammatico incidente dopo anni

Il 23 ottobre 2011, durante il Gran Premio della Malesia a Sepang, il mondo del motociclismo fu scosso da una tragedia: Marco Simoncelli, giovane talento italiano e amico fraterno di Valentino Rossi, perse la vita in un incidente fatale. Durante la gara, Simoncelli perse il controllo della sua moto e fu colpito involontariamente da Colin Edwards e da Valentino Rossi. Quest’ultimo, dopo anni, è tornato a parlare dell’incidente. (Continua…)

Il peso della colpa e l’esame di coscienza

Dopo l'incidente, Rossi ha vissuto momenti di profonda riflessione. In un'intervista, ha raccontato di essersi fatto un esame di coscienza, arrivando alla conclusione che non avrebbe potuto fare nulla per evitare la tragedia. Oggi, a distanza di anni, Valentino Rossi è tornato sull'argomento, mostrando che la ferita non è ancora del tutto ricucita e probabilmente non sarà mai sanata.