Valencia-Real Betis: statistiche, quote e numeri chiave

La partita tra Valencia e Real Betis, valida per la dodicesima giornata de La Liga 2025/26, si disputerà domenica 9 novembre alle ore 18:30 presso lo stadio Mestalla. L’incontro mette di fronte due squadre con obiettivi diversi: i padroni di casa cercano punti fondamentali per uscire dalla zona bassa della classifica, mentre gli ospiti mirano a consolidare l’ottimo avvio di stagione.

Analisi dettagliata dell’evento e contesto in classifica

Il confronto tra Valencia e Real Betis rappresenta una sfida importante per entrambe le formazioni. Il Valencia arriva a questo appuntamento con la necessità di invertire la rotta dopo alcune prestazioni sotto le attese. La squadra, che attualmente occupa le ultime posizioni della classifica, deve trovare la solidità necessaria per risalire. In casa, il Valencia ha dimostrato di saper creare occasioni, ma spesso pecca in fase realizzativa e nella gestione difensiva.

Dall’altra parte il Real Betis si presenta al Mestalla forte di un buon rendimento nelle prime giornate. La squadra andalusa sembra aver trovato un equilibrio tra gioco offensivo e organizzazione difensiva, come testimoniano i risultati ottenuti fino a questo momento. L’obiettivo della compagine ospite è quello di mantenere continuità, sfruttando il momento positivo di alcuni suoi elementi chiave.

Statistiche comparative: forma recente e precedenti

Per comprendere meglio le dinamiche della partita, è utile analizzare la recente forma delle due squadre e i confronti diretti:

Valencia : Nelle ultime 5 partite ha raccolto 1 pareggio e 4 sconfitte, mostrando difficoltà sia in fase difensiva che offensiva.

: Nelle ultime 5 partite ha raccolto 1 pareggio e 4 sconfitte, mostrando difficoltà sia in fase difensiva che offensiva. Real Betis: Ha ottenuto 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime 5 gare, confermando uno stato di forma superiore rispetto agli avversari.

Negli scontri diretti più recenti, il Real Betis ha spesso ottenuto risultati positivi, anche in trasferta, mentre il Valencia fatica a imporsi contro squadre di alta classifica.

Quote principali disponibili per Valencia-Real Betis

I principali bookmaker vedono il Real Betis favorito per la vittoria fuori casa. Secondo William Hill, la quota per il successo degli ospiti è fissata a 2.20, mentre il pareggio viene offerto a 3.30 e la vittoria del Valencia a 3.10. Quote simili sono proposte da Bet365, che valuta il “2” sempre a 2.20, il segno “X” a 3.40 e il “1” a 3.30. Queste valutazioni riflettono la differenza di rendimento delle due squadre nelle ultime settimane.

Risultato William Hill Bet365 Valencia (1) 3.10 3.30 Pareggio (X) 3.30 3.40 Real Betis (2) 2.20 2.20

Giocatori chiave e curiosità numeriche

Alcuni protagonisti meritano particolare attenzione per il loro rendimento in campo:

Javi Guerra ( Valencia ): Centrocampista versatile, ha totalizzato 621 minuti in 11 giornate con 2 assist e una media voto di 6.75. Si distingue per gli 8 intercetti effettuati, segnale di una buona propensione difensiva.

( ): Centrocampista versatile, ha totalizzato 621 minuti in 11 giornate con 2 assist e una media voto di 6.75. Si distingue per gli 8 intercetti effettuati, segnale di una buona propensione difensiva. Antony ( Real Betis ): Esterno offensivo, si è messo in luce con 4 gol in 7 partite e una media voto di 7.73. Ha realizzato 18 tiri totali, di cui 10 nello specchio, e fornito 1 assist.

( ): Esterno offensivo, si è messo in luce con 4 gol in 7 partite e una media voto di 7.73. Ha realizzato 18 tiri totali, di cui 10 nello specchio, e fornito 1 assist. Giovani Lo Celso ( Real Betis ): Centrocampista di qualità, ha completato 442 passaggi e messo a referto 2 assist. La sua presenza in campo garantisce equilibrio e geometrie.

( ): Centrocampista di qualità, ha completato 442 passaggi e messo a referto 2 assist. La sua presenza in campo garantisce equilibrio e geometrie. Cucho Hernández (Real Betis): Già 4 gol e 2 assist in stagione, si conferma tra i più pericolosi del reparto avanzato.

Una curiosità interessante riguarda la media realizzativa del Real Betis: la squadra ha segnato almeno 2 gol in 4 delle ultime 5 gare disputate, mentre il Valencia ha incassato almeno una rete in ciascuna delle ultime 5 partite.

In conclusione, il match tra Valencia e Real Betis si preannuncia combattuto, con i padroni di casa chiamati a una prova di riscatto e gli ospiti intenzionati a proseguire il buon momento. Numeri, statistiche e quote delineano un quadro in cui il Real Betis sembra partire leggermente favorito, ma il calcio spesso riserva sorprese.