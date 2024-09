Va in bagno dopo la cena con amici e muore: il dramma a 24 anni

Tragedia nella serata di domenica a Nocchi, frazione del comune versiliese di Camaiore, in provincia di Lucca. Un giovane di 24 anni è stato ritrovato senza vita nel bagno di un ristorante dove si trovava a cena con degli amici. Il ragazzo dopo aver mangiato si sarebbe alzato per andare in bagno. Le persone che erano al tavolo con lui, non vedendolo tronare sono andati a cercarlo facendo la tragica scoperta. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Va in bagno dopo la cena con amici e muore

Un ragazzo di 24 anni, di nazionalità tedesca, è stato trovato morto nel bagno di un ristorante a Camaiore (Lucca). L’episodio si è verificato poco dopo le 21,30: stando a quanto trapelato sinora il ragazzo, che si trovava in Versilia in vacanza, sarebbe deceduto a causa di un malore improvviso.

Non appena scattato l’allarme, sul posto sono giunti uomini e mezzi inviati dalla centrale operativa del 118, della Misericordia di Capezzano Pianore, ma per il giovane ormai non c’era più niente da fare. Sul luogo dell’ accaduto anche i carabinieri di Viareggio che si occupano adesso delle indagini. Sul corpo del ragazzo verrà eseguita una autopsia, nella speranza che possa fornire risposte più esaustive sulle cause di questo tragica vicenda. Esclusa l’ipotesi di una molta violenta. Gli amici della vittima sono sotto shock.(continua dopo la foto)

Il dramma a 24 anni

Oltre all’età non è stato reso noto il nome del ragazzo che nella serata di ieri ha perso la vita dopo una cena al ristorante con degli amici. Secondo alcuni testimoni, il giovane 24enne sarebbe sembrato in buona salute. Per chiarire con certezza cosa gli abbia provocato la morte bisognerà attendere i risultati dell’autopsia.