US Open, Vagnozzi: “Sinner deve spingere senza pressioni contro Alcaraz”

Alla vigilia della finalissima degli Us Open 2025 contro Carlos Alcaraz, il coach di Jannik Sinner, Simone Vagnozzi, ha parlato a SuperTennis, sottolineando la tranquillità con cui il suo giocatore si avvicina all’appuntamento:

“Arrivare a un’altra finale Slam è qualcosa di fantastico, incredibile. Ha avuto solo un po’ di fastidio all’addominale a un certo punto, ma dopo il trattamento col fisioterapista è passato. Credo che sia tranquillo per domani”.

Il fastidio fisico e la semifinale

Vagnozzi ha ricordato le difficoltà vissute da Sinner in semifinale contro Auger-Aliassime:

“Durante la partita avevamo consigliato qualche kick in più per iniziare lo scambio in vantaggio. Il fastidio all’addominale complicava la situazione, sentiva dolore soprattutto nel lancio della palla. Forse a un certo punto ha giocato troppo centrale e Aliassime ha potuto sventagliare il dritto. Non è facile cambiare altezze contro chi serve e spinge così tanto”.

I progressi tattici

Il coach ha evidenziato la crescita di Sinner nella gestione tattica:

“Sta diventando più tattico. Prima giocava solo su se stesso, ora lavora anche sui punti deboli dell’avversario. La palla va velocissima, è difficile cambiare tanto, ma cerchiamo sempre qualche soluzione”.

La chiave della finale

In vista della sfida con Alcaraz, Vagnozzi ha avvertito:

“Carlos proverà a fare qualcosa di diverso rispetto alla finale di Wimbledon, quindi dobbiamo prepararci. Sarà importante lavorare su qualche dettaglio tattico. Poi bisogna andare a giocare, godersela e spingere senza pressioni”.

