Us Open Musetti eliminato da Nakashima. Il sogno di Lorenzo Musetti agli US Open si infrange appena prima degli ottavi di finale: al terzo turno, infatti, il tennista carrarese si arrende a Ben Nakashima. Il vincitore del bronzo a Parigi 2024 lascia il campo (e con lui pure gli altri due medagliati Djokovic e Alcaraz) con molti rimpianti, poiché il padrone di casa si impone con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-3, 7-6(4), chiudendo l’incontro al tie-break. Musetti si avvicina moltissimo a portare la sfida al quinto set, ma spreca un vantaggio di due break nel corso del quarto parziale.

All of the men’s Olympic Medalists are out of the US Open.



❌ Novak Djokovic 🥇



❌ Carlos Alcaraz 🥈



❌ Lorenzo Musetti 🥉



But all of the women’s Olympic Medalists are still alive.



✅ Qinwen Zheng 🥇



✅ Donna Vekic 🥈



✅ Iga Swiatek 🥉



The ladies are killing it. pic.twitter.com/PhiOxtZGsA