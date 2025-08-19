US Open doppio misto: Statistiche e Quote Aggiornate 2025

L’edizione 2025 degli US Open di tennis, in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, vede non solo i riflettori puntati sui singolaristi, ma anche un crescente interesse verso il doppio misto, specialità in cui l’Italia si prepara a vivere sfide di alto profilo. In particolare, la coppia formata da Sara Errani e Andrea Vavassori, dopo il prestigioso successo dello scorso anno, punta a confermare il proprio valore in un torneo che si preannuncia ricco di insidie e di attenzione anche da parte dei bookmaker.

Il cammino di Errani-Vavassori agli US Open: sfide e calendario

La coppia azzurra composta da Errani e Vavassori si trova nuovamente protagonista sul cemento newyorkese, con l’obiettivo dichiarato di conquistare un secondo successo consecutivo nel doppio misto. La loro avventura inizia con una sfida di alto livello contro la kazaka Elena Rybakina e lo statunitense Taylor Fritz, teste di serie numero 2 del tabellone. Il fascino di questo confronto non risiede solo nella qualità degli avversari ma anche nella pressione e nelle aspettative che circondano i campioni in carica. Il calendario serrato degli US Open comporta una gestione attenta delle energie e delle strategie, condizione che spesso si riflette anche nelle valutazioni degli operatori di scommesse. La presenza di altre coppie di spicco, come gli statunitensi Taylor Townsend e Ben Shelton, aggiunge ulteriore interesse e competitività a questa fase del torneo.

Forme recenti e confronto con gli avversari: numeri chiave

Analizzando i dati recenti e il rendimento dei protagonisti, risulta evidente come Errani e Vavassori abbiano saputo costruire una solida intesa, culminata nel successo dello scorso anno. Le principali statistiche comparative indicano:

Errani-Vavassori hanno vinto il titolo nel 2024, mostrando grande continuità nei tornei principali.

hanno vinto il titolo nel 2024, mostrando grande continuità nei tornei principali. Gli avversari Rybakina-Fritz si presentano come avversari ostici: entrambi sono stabilmente nelle zone alte delle classifiche di singolare e vantano ottimi risultati anche in doppio.

si presentano come avversari ostici: entrambi sono stabilmente nelle zone alte delle classifiche di singolare e vantano ottimi risultati anche in doppio. La pressione del pubblico di casa è tutta sulle coppie statunitensi, in particolare su Townsend-Shelton e su Jessica Pegula e Jack Draper, quest’ultimi tra i favoriti per la vittoria finale.

Interessante anche la presenza di un altro italiano, Lorenzo Musetti, in coppia con la statunitense Caty McNally, che rappresentano un’insidia per tutte le principali teste di serie.

Quote principali e scenario delle scommesse sul doppio misto

Le valutazioni dei bookmaker sono piuttosto chiare riguardo ai potenziali vincitori del torneo. Secondo le principali agenzie di scommesse:

Coppia Quota Vittoria Townsend-Shelton 5,00 Errani-Vavassori 6,00 Pegula-Draper 7,50 Musetti-McNally 25,00

Nello specifico, per la sfida tra Errani-Vavassori e Rybakina-Fritz, la quota per la vittoria della coppia italiana si attesta intorno a 1,48, mentre il successo degli avversari è offerto a 2,55. Per chi osserva il mercato dei set, il 2-0 in favore di Errani-Vavassori vale 2,25, mentre il 2-1 è proposto a 3,60. Nel caso di vittoria di Rybakina-Fritz, la quota sale a 4,00 (2-0) e 5,25 (2-1). Anche la coppia Musetti-McNally gode di fiducia per la prossima sfida, con una quota di 1,49 contro il 2,50 assegnato a Monfils-Osaka.

Tendenze e curiosità numeriche sugli US Open di doppio misto

Il doppio misto agli US Open si sta confermando terreno fertile per le sorprese, ma anche per la conferma di coppie ben rodate. Alcuni trend riscontrati nelle ultime edizioni:

La presenza di almeno una coppia americana tra le prime tre favorite è costante negli ultimi cinque anni.

Coppie con almeno un componente tra i primi 30 del singolare tendono a raggiungere le fasi finali.

L’Italia ha registrato una crescita nelle ultime stagioni, con almeno una coppia azzurra ai quarti di finale in tre delle ultime cinque edizioni.

Questi dati sottolineano la competitività e l’equilibrio del tabellone, dove la capacità di adattarsi alle condizioni di gioco e la gestione della pressione diventano fattori decisivi.

In conclusione, la sfida per il titolo di doppio misto agli US Open resta aperta e ricca di spunti statistici. Errani e Vavassori partono tra i favoriti, ma dovranno confermare sul campo il valore delle quote e la solidità della loro intesa contro avversari di altissimo livello.