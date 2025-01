“Uomini e Donne”, Martina pronta ad annunciare la sua scelta: le anticipazioni

Martedì 7 gennaio 2025, è tornato su Canale 5 Uomini e Donne. Il trono più seguito di questa stagione è quello di Martina De Ioannon. La giovane sta frequentando due corteggiatori, Gianmarco e Ciro. Con entrambi è scoppiata la passione con baci che hanno appassionato il pubblico del programma di Maria De Filippi. Ora sembra che Martina sia pronta a scegliere tra Gianmarco e Ciro. Quando vedremo la scelta? (Continua dopo le foto)

“Uomini e Donne”, la scelta di Martina si avvicina

La tronista sembra sempre più vicina alla scelta tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri e c’è grande curiosità tra i telespettatori che non vedono l’ora di scoprire come proseguirà l’avventura della tronista nel dating show di Canale 5. Secondo indiscrezioni lanciate da Lorenzo Pugnaloni, esperto del programma, sembra che non manchi molto ad una conclusione del percorso di Martina a Uomini e Donne. Al momento non c’è certezza perché la giovane romana sempre invaghita di entrambi i suoi corteggiatori allo stesso modo. (Continua dopo le foto)

“Uomini e Donne”, Martina bacia in esterna sia Gianmarco che Ciro

Durante le ultime settimane non sono mai mancati momenti di tenerezza tra Martina e i suoi corteggiatori. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, Martina De Ioannon avrebbe portato in esterna sia Ciro che Gianmarco. Con quest’ultimo c’è stata una romantica uscita sulla neve ed è scattato il bacio. Anche tra Ciro e Martina è scattato il bacio. Sembra quindi che ancora una volta, Martina sia in bilico tra i due ragazzi. Presto però, la tronista prenderà la fatidica scelta.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva