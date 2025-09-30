Union St. Gilloise-Newcastle: statistiche e quote aggiornate

L’attesa sfida tra Union St. Gilloise e Newcastle si giocherà mercoledì 1 ottobre alle 18:45, presso il Lotto Park di Bruxelles. L’incontro, valido per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/2026, rappresenta un crocevia importante per le ambizioni europee di entrambe le squadre. Sarà possibile seguire il match in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, oltre che in streaming su Sky Go e NOW TV.
Union St. Gilloise e Newcastle: due percorsi diversi a confronto
La vigilia di Union St. Gilloise–Newcastle si caratterizza per le differenti dinamiche con cui le due formazioni arrivano all’appuntamento. I belgi, allenati da Pocognoli, vivono un momento d’oro: guidano la Jupiler League dopo nove giornate e hanno esordito in Champions con un convincente 3-1 in casa del PSV. La squadra fa leva su un assetto difensivo solido, incarnato da Mac Allister e Burgess, e sulla vena realizzativa di Rodriguez, riferimento offensivo.
Il Newcastle, dal canto suo, affronta una fase delicata: in Premier League ha raccolto una sola vittoria in sei incontri e l’esordio europeo contro il Barcellona è stato negativo. Il centrocampo è guidato da Sandro Tonali, mentre le fasce sono presidiate dalla velocità di Gordon ed Elanga, con la qualità di Barnes in attacco. Le probabili formazioni vedono i belgi schierati con il 4-3-3 (Scherpen; Khalaili, Mac Allister, Burgess, Leysen; El Hadj, Zorgane, Rasmussen; Niang, David, Rodriguez) e gli inglesi con lo stesso modulo (Pope; Hall, Burn, Thiaw, Trippier; Joelinton, Tonali, Guimaraes; Elanga, Gordon, Barnes).
Statistiche, forma recente e curiosità sulle due squadre
Analizzando lo stato di forma e i numeri principali delle due compagini, emergono alcuni dati significativi:
- Union St. Gilloise è prima nel suo campionato nazionale e ha impressionato all’esordio europeo contro il PSV.
- La formazione belga fa della difesa il proprio punto di forza e si affida alle giocate di Rodriguez in avanti.
- Newcastle sta attraversando un periodo complicato in Premier League, con una sola vittoria nelle ultime sei gare.
- Nella prima partita del girone, la squadra inglese ha subito una sconfitta dal Barcellona.
- Tra i giocatori più osservati ci sono Anthony Gordon (90 minuti giocati e un gol all’esordio), Sandro Tonali (solido in interdizione) e Promise David (autore di una rete e precisione al tiro per i belgi).
- Ousseynou Niang si distingue per il recupero palla con una percentuale elevata di duelli vinti.
Le squadre arrivano dunque alla sfida con motivazioni opposte: i padroni di casa puntano sulla fiducia e sul rendimento recente, gli ospiti cercano riscatto europeo.
Quote principali: Newcastle favorito secondo i bookmaker
Le principali agenzie di scommesse internazionali delineano lo scenario atteso per Union St. Gilloise–Newcastle:
|Bookmaker
|1 (Union St. Gilloise)
|X (Pareggio)
|2 (Newcastle)
|William Hill
|3.25
|3.50
|2.05
|Bet365
|3.40
|3.75
|2.00
La vittoria degli inglesi è dunque considerata più probabile, con quote che oscillano attorno al 2.00/2.05. Il pareggio è quotato tra 3.50 e 3.75, mentre il successo interno dell’Union St. Gilloise si attesta su valori superiori a 3.20. Nonostante il favore degli analisti per il Newcastle, la solidità casalinga dei belgi lascia aperta ogni possibilità.
Tendenze statistiche e dati curiosi in vista del match
Alcune tendenze e numeri spiccano nell’analisi pre-partita:
- Union St. Gilloise non perde in casa da diverse partite nella competizione nazionale.
- In Champions League, la squadra belga ha già segnato tre gol nella prima giornata.
- Newcastle ha fatto registrare un solo successo nelle ultime sei trasferte di campionato.
- Tra i protagonisti, Gordon si è distinto per la capacità di segnare e incidere nei momenti decisivi, mentre Tonali garantisce solidità e capacità di recupero palla.
Questi elementi indicano una sfida in cui l’equilibrio tra difesa e attacco, così come la tenuta mentale, potrebbero rivelarsi determinanti.
In sintesi, la sfida tra Union St. Gilloise e Newcastle promette equilibrio e intensità. I dati e le quote riflettono le differenti condizioni delle due squadre, lasciando spazio a molteplici scenari, tutti da vivere in una delle notti europee più attese della stagione.