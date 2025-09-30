Union St. Gilloise-Newcastle: statistiche e quote aggiornate

L’attesa sfida tra Union St. Gilloise e Newcastle si giocherà mercoledì 1 ottobre alle 18:45, presso il Lotto Park di Bruxelles. L’incontro, valido per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/2026, rappresenta un crocevia importante per le ambizioni europee di entrambe le squadre. Sarà possibile seguire il match in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, oltre che in streaming su Sky Go e NOW TV.

Union St. Gilloise e Newcastle: due percorsi diversi a confronto

La vigilia di Union St. Gilloise–Newcastle si caratterizza per le differenti dinamiche con cui le due formazioni arrivano all’appuntamento. I belgi, allenati da Pocognoli, vivono un momento d’oro: guidano la Jupiler League dopo nove giornate e hanno esordito in Champions con un convincente 3-1 in casa del PSV. La squadra fa leva su un assetto difensivo solido, incarnato da Mac Allister e Burgess, e sulla vena realizzativa di Rodriguez, riferimento offensivo.

Il Newcastle, dal canto suo, affronta una fase delicata: in Premier League ha raccolto una sola vittoria in sei incontri e l’esordio europeo contro il Barcellona è stato negativo. Il centrocampo è guidato da Sandro Tonali, mentre le fasce sono presidiate dalla velocità di Gordon ed Elanga, con la qualità di Barnes in attacco. Le probabili formazioni vedono i belgi schierati con il 4-3-3 (Scherpen; Khalaili, Mac Allister, Burgess, Leysen; El Hadj, Zorgane, Rasmussen; Niang, David, Rodriguez) e gli inglesi con lo stesso modulo (Pope; Hall, Burn, Thiaw, Trippier; Joelinton, Tonali, Guimaraes; Elanga, Gordon, Barnes).

Statistiche, forma recente e curiosità sulle due squadre

Analizzando lo stato di forma e i numeri principali delle due compagini, emergono alcuni dati significativi:

Union St. Gilloise è prima nel suo campionato nazionale e ha impressionato all’esordio europeo contro il PSV .

è prima nel suo campionato nazionale e ha impressionato all’esordio europeo contro il . La formazione belga fa della difesa il proprio punto di forza e si affida alle giocate di Rodriguez in avanti.

in avanti. Newcastle sta attraversando un periodo complicato in Premier League , con una sola vittoria nelle ultime sei gare.

sta attraversando un periodo complicato in , con una sola vittoria nelle ultime sei gare. Nella prima partita del girone, la squadra inglese ha subito una sconfitta dal Barcellona .

. Tra i giocatori più osservati ci sono Anthony Gordon (90 minuti giocati e un gol all’esordio), Sandro Tonali (solido in interdizione) e Promise David (autore di una rete e precisione al tiro per i belgi).

(90 minuti giocati e un gol all’esordio), (solido in interdizione) e (autore di una rete e precisione al tiro per i belgi). Ousseynou Niang si distingue per il recupero palla con una percentuale elevata di duelli vinti.

Le squadre arrivano dunque alla sfida con motivazioni opposte: i padroni di casa puntano sulla fiducia e sul rendimento recente, gli ospiti cercano riscatto europeo.

Quote principali: Newcastle favorito secondo i bookmaker

Le principali agenzie di scommesse internazionali delineano lo scenario atteso per Union St. Gilloise–Newcastle:

Bookmaker 1 (Union St. Gilloise) X (Pareggio) 2 (Newcastle) William Hill 3.25 3.50 2.05 Bet365 3.40 3.75 2.00

La vittoria degli inglesi è dunque considerata più probabile, con quote che oscillano attorno al 2.00/2.05. Il pareggio è quotato tra 3.50 e 3.75, mentre il successo interno dell’Union St. Gilloise si attesta su valori superiori a 3.20. Nonostante il favore degli analisti per il Newcastle, la solidità casalinga dei belgi lascia aperta ogni possibilità.

Tendenze statistiche e dati curiosi in vista del match

Alcune tendenze e numeri spiccano nell’analisi pre-partita:

Union St. Gilloise non perde in casa da diverse partite nella competizione nazionale.

non perde in casa da diverse partite nella competizione nazionale. In Champions League, la squadra belga ha già segnato tre gol nella prima giornata.

Newcastle ha fatto registrare un solo successo nelle ultime sei trasferte di campionato.

ha fatto registrare un solo successo nelle ultime sei trasferte di campionato. Tra i protagonisti, Gordon si è distinto per la capacità di segnare e incidere nei momenti decisivi, mentre Tonali garantisce solidità e capacità di recupero palla.

Questi elementi indicano una sfida in cui l’equilibrio tra difesa e attacco, così come la tenuta mentale, potrebbero rivelarsi determinanti.

In sintesi, la sfida tra Union St. Gilloise e Newcastle promette equilibrio e intensità. I dati e le quote riflettono le differenti condizioni delle due squadre, lasciando spazio a molteplici scenari, tutti da vivere in una delle notti europee più attese della stagione.