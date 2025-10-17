Home | Union SG-Inter: statistiche, curiosità e le quote aggiornate

Union SG e Inter si preparano a scendere in campo per la terza giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2025-26. Il match si svolgerà martedì 21 ottobre 2025 alle ore 21:00, presso il Lotto Park di Anderlecht, in Belgio. Questa sfida vede i nerazzurri riprendere il cammino europeo dopo due vittorie convincenti, mentre l’Union SG cerca riscatto dopo un esordio difficile in casa.

Una sfida inedita tra Union SG e Inter: debutto storico

Per la prima volta nella loro storia, Union Saint-Gilloise e Inter si affrontano in una competizione europea. L’evento rappresenta un’occasione storica per entrambe le squadre, soprattutto per il club belga, alla ricerca di un risultato di prestigio contro una delle formazioni più titolate del continente. L’Inter, reduce da una striscia positiva senza reti subite, arriva a questa gara con il morale alto e la voglia di consolidare il primato nel girone. L’Union SG, invece, ha recentemente cambiato guida tecnica affidandosi a David Hubert, subentrato dopo l’addio di Sebastien Pocognoli.

Union SG ha perso nettamente (0-4) l’ultima partita casalinga contro il Newcastle .

ha perso nettamente (0-4) l’ultima partita casalinga contro il . L’ Inter ha vinto entrambe le prime due gare del girone, senza subire gol.

ha vinto entrambe le prime due gare del girone, senza subire gol. Il club italiano non affrontava una squadra belga dal dicembre 2004.

Analisi delle statistiche: rendimento, precedenti e forma delle squadre

Le statistiche offerte da OPTA mettono in evidenza alcuni dati interessanti relativi all’andamento delle due formazioni:

L’ Inter ha vinto tutte le ultime tre partite disputate contro squadre belghe in Europa, tutte contro l’ Anderlecht , tra il 1997 e il 2004.

ha vinto tutte le ultime tre partite disputate contro squadre belghe in Europa, tutte contro l’ , tra il 1997 e il 2004. L’ Union SG ha perso le ultime due gare casalinghe in Europa, senza riuscire a segnare (0-2 contro l’ Ajax e 0-4 contro il Newcastle ).

ha perso le ultime due gare casalinghe in Europa, senza riuscire a segnare (0-2 contro l’ e 0-4 contro il ). Dall’inizio della stagione 2022-23, l’ Inter ha collezionato 22 “clean sheet” in Champions League, il dato più alto tra tutte le partecipanti.

ha collezionato 22 “clean sheet” in Champions League, il dato più alto tra tutte le partecipanti. Lautaro Martinez è il miglior marcatore della Champions League 2025 con 10 gol in 9 presenze, e una percentuale di realizzazione del 48%.

è il miglior marcatore della Champions League 2025 con 10 gol in 9 presenze, e una percentuale di realizzazione del 48%. Yann Sommer, portiere nerazzurro, ha evitato più gol di chiunque altro dal 2023-24 (+6,98 rispetto agli xG affrontati).

Questi dati sottolineano la solidità difensiva e l’efficacia offensiva dell’Inter, mentre l’Union SG cerca ancora la prima gioia davanti ai propri tifosi in questa competizione.

Le quote principali offerte dai bookmaker per Union SG-Inter

Le attese degli operatori di scommesse sono influenzate dall’ottimo rendimento dell’Inter e dalle difficoltà dell’Union SG nelle gare interne:

Esito Quota media Vittoria Union SG 5.00 Pareggio 3.80 Vittoria Inter 1.60

Le quote riflettono il maggior favore dei pronostici per la formazione italiana, ma il calcio europeo spesso riserva sorprese, soprattutto in contesti di cambi di allenatore e motivazioni particolari.

Tendenze e curiosità numeriche: numeri che raccontano la sfida

Alcuni trend e curiosità statistiche arricchiscono l’avvicinamento a questa partita:

L’ Union SG rischia di perdere la terza partita europea interna consecutiva senza segnare, evento mai successo prima nella storia del club (escludendo le qualificazioni).

rischia di perdere la terza partita europea interna consecutiva senza segnare, evento mai successo prima nella storia del club (escludendo le qualificazioni). L’ Inter potrebbe centrare per la prima volta tre vittorie consecutive senza subire gol all’inizio di una singola edizione della Champions League.

potrebbe centrare per la prima volta tre vittorie consecutive senza subire gol all’inizio di una singola edizione della Champions League. Lautaro Martinez è vicino a diventare il terzo giocatore con più presenze nella storia dell’Inter in Champions League, raggiungendo Iván Córdoba.

Questi dati contribuiscono a delineare le aspettative e l’importanza della gara per entrambe le squadre, sia dal punto di vista storico che statistico.

In sintesi, Union SG–Inter si preannuncia come un incontro di grande interesse, con i nerazzurri chiamati a confermare il proprio momento positivo anche in trasferta e i belgi desiderosi di riscatto dopo un avvio difficile. Le statistiche e le quote dei bookmaker offrono una panoramica dettagliata di una sfida che potrebbe regalare nuovi spunti agli appassionati di calcio europeo.