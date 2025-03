Home | Un sorpasso azzardato trasforma la strada in incubo: tragedia nella notte

Un grave incidente stradale è avvenuto nella notte tra sabato 22 e domenica 23 marzo lungo la strada provinciale 494 Vigevanese, nei pressi di un fast food ad Abbiategrasso, nella città di Milano. Tre automobili sono rimaste coinvolte in un violento schianto, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Stazione locale. Il bilancio è di quattro feriti, tra cui un uomo di 50 anni e una donna di 49, trasportati in condizioni gravissime rispettivamente all’ospedale Humanitas di Rozzano e al Policlinico San Matteo di Pavia.

Un sorpasso azzardato

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe stato causato da un tentativo di sorpasso da parte di un giovane di 19 anni alla guida di un’Audi RS3. Il ragazzo, che viaggiava con un coetaneo, era sprovvisto di patente e, nonostante sia risultato negativo all’alcoltest preliminare, avrebbe provocato lo schianto. L’Audi si sarebbe scontrata frontalmente con una Fiat Panda che procedeva in senso opposto, sulla quale viaggiavano le due persone rimaste ferite in modo più grave. Una Citroen, che seguiva la Panda, non è riuscita a evitare l’impatto ed è rimasta coinvolta nell’incidente.

