Udinese-Napoli: statistiche, precedenti e quote aggiornate

Udinese e Napoli si preparano a scendere in campo nella quindicesima giornata di Serie A, in programma domenica 14 dicembre alle ore 15 presso il Bluenergy Stadium. L’attenzione è già alta per questa sfida che vede gli azzurri impegnati in trasferta, in un periodo denso di appuntamenti sia nazionali che internazionali.

La designazione arbitrale: Sozza protagonista della sfida

Per questa delicata partita, l’AIA ha affidato la direzione di gara a Simone Sozza della sezione di Seregno. Sarà la prima volta in questa stagione che l’arbitro internazionale dirigerà una partita con il Napoli protagonista. Ad assisterlo ci saranno i guardalinee Lo Cicero e Yoshikawa, il quarto uomo Bonacina, Ghersini al VAR e Manganiello come AVAR. La presenza di Sozza aggiunge un elemento di interesse statistico all’evento, considerando i diversi trascorsi delle due squadre sotto la sua guida.

Statistiche e precedenti: Bilanci opposti con Sozza in campo

Analizzando i numeri, emergono dati significativi relativi alle partite arbitrate da Sozza sia per Napoli che per Udinese:

Il Napoli ha collezionato 7 precedenti con Sozza in Serie A , con il seguente bilancio: 3 vittorie 3 pareggi 1 sconfitta

ha collezionato 7 precedenti con Sozza in , con il seguente bilancio: L’ultima vittoria degli azzurri con Sozza risale al 30 marzo, contro il Milan .

. L’Udinese ha invece affrontato Sozza in 3 occasioni, subendo sempre una sconfitta.

Questi dati sottolineano come la designazione dell’arbitro possa influenzare l’approccio mentale delle squadre, pur non avendo un impatto diretto sul risultato finale. I precedenti suggeriscono una certa solidità del Napoli sotto la direzione di Sozza, mentre per l’Udinese le statistiche parlano di sfide complicate.

Quote principali disponibili per Udinese-Napoli

Le principali agenzie di scommesse hanno pubblicato le quote relative all’incontro tra Udinese e Napoli. Anche se le cifre possono variare leggermente tra i diversi bookmaker, solitamente si nota una posizione di leggero favore per la squadra ospite. Le quote per l’esito finale sono generalmente le seguenti:

Esito Quota Media Vittoria Udinese circa 3.80 Pareggio circa 3.40 Vittoria Napoli circa 1.95

Queste quotazioni riflettono sia la situazione di classifica, sia il rendimento recente delle due squadre, oltre ai precedenti con il direttore di gara.

Curiosità numeriche e tendenze statistiche dell’incontro

Alcune curiosità statistiche rendono questa partita particolarmente interessante:

Il Napoli ha perso una sola volta su sette gare con Sozza in campo.

ha perso una sola volta su sette gare con Sozza in campo. L’ Udinese non ha mai ottenuto punti con Sozza, subendo tre sconfitte su tre incontri diretti.

non ha mai ottenuto punti con Sozza, subendo tre sconfitte su tre incontri diretti. Le ultime designazioni di Sozza per il Napoli hanno spesso coinciso con incontri di alta classifica o grande tensione, come la sfida recente contro il Milan.

Questi dati contribuiscono a definire il quadro dell’incontro, aggiungendo elementi di interesse sia per gli appassionati di statistiche che per gli spettatori neutrali.

In conclusione, la partita tra Udinese e Napoli si annuncia ricca di spunti, non solo per il valore dei tre punti in palio in Serie A, ma anche per il particolare intreccio di statistiche e precedenti legati alla designazione dell’arbitro Sozza. I numeri raccontano una storia che aggiunge fascino e curiosità a un match già molto atteso.