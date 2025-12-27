Udinese-Lazio: statistiche, quote e numeri chiave del match

Udinese e Lazio si preparano a sfidarsi nella 17a giornata di Serie A 2025-26, in programma sabato 27 dicembre alle ore 18:00 presso il Bluenergy Stadium di Udine. Una gara dal sapore europeo per i biancocelesti, mentre i friulani inseguono punti pesanti per la classifica. In questo articolo analizzeremo le statistiche principali, le tendenze numeriche e le quote aggiornate dell’incontro.
Analisi dell’evento: contesto e aspettative in campo
Lo scontro tra Udinese e Lazio arriva in un momento cruciale della stagione. Entrambe le squadre si trovano in posizioni di metà classifica: la Udinese è dodicesima con 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi, 7 sconfitte; 17 gol fatti, 27 subiti), mentre la Lazio occupa l’ottavo posto a quota 23 (6 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte; 17 segnati, 11 incassati). Il confronto mette di fronte due formazioni con attacchi dal rendimento simile, ma con una differenza significativa in fase difensiva. I friulani cercano continuità davanti al proprio pubblico, mentre i biancocelesti puntano a confermare la solidità mostrata in trasferta, pur avendo incontrato difficoltà offensive lontano dall’Olimpico.
Statistiche comparative: andamento recente e precedenti storici
Le ultime partite confermano una certa discontinuità nei risultati per l’Udinese e una maggiore compattezza nei punteggi bassi per la Lazio. Ecco un riepilogo dei match più recenti:
- Udinese: Udinese-Bologna 0-3; Parma-Udinese 0-2; Udinese-Genoa 1-2; Udinese-Napoli 1-0; Fiorentina-Udinese 5-1
- Lazio: Lazio-Lecce 2-0; Milan-Lazio 1-0; Lazio-Bologna 1-1; Parma-Lazio 0-1; Lazio-Cremonese 0-0
Analizzando le statistiche stagionali aggregate:
|Udinese
|Lazio
|Punti
|21
|23
|Gol fatti
|17
|17
|Gol subiti
|27
|11
|Clean sheet
|4
|9
|Possesso palla (%)
|46,3
|51,6
La Lazio si distingue per una maggiore efficacia difensiva e gestione del possesso, mentre la Udinese mostra maggiore vulnerabilità ma ha saputo ottenere risultati importanti soprattutto in casa.
Quote principali e mercati disponibili
I principali bookmaker offrono quote equilibrate per questa sfida, segno di una partita aperta a diversi risultati. In particolare:
- Vittoria Udinese: la quota si attesta generalmente tra 2.80 e 3.10
- Pareggio: proposto tra 3.10 e 3.30
- Vittoria Lazio: valore compreso tra 2.40 e 2.60
Tra i mercati più seguiti troviamo anche il numero di reti segnate (Under/Over 2.5) e il possibile clean sheet, vista la tendenza recente delle due squadre a mantenere la porta inviolata. La solidità difensiva della Lazio e l’incostanza offensiva dell’Udinese fanno sì che molti operatori favoriscano una gara caratterizzata da pochi gol.
Tendenze numeriche e curiosità statistiche dell’incontro
Alcuni dati interessanti emergono dal confronto diretto e dall’andamento recente:
- L’Udinese è imbattuta da tre sfide contro la Lazio (2 vittorie, 1 pareggio).
- I friulani hanno vinto l’ultima partita interna contro i biancocelesti e cercano la seconda vittoria casalinga consecutiva, evento che manca dal biennio 2011-2013.
- La Lazio ha mantenuto la porta inviolata in 14 occasioni nel 2025, seconda solo alla Roma.
- La squadra di Castellanos e Zaccagni fatica a segnare in trasferta: sei gare su otto senza reti fuori casa.
- Interessante anche la performance di Solet, tra i difensori più incisivi con due reti e tre assist stagionali.
La gara si preannuncia equilibrata, con possibili episodi decisivi sugli sviluppi di calci piazzati o ripartenze.
In conclusione, Udinese–Lazio sarà una sfida dall’alto tasso di equilibrio e attenzione tattica, dove le statistiche recenti suggeriscono punteggi bassi e una lotta serrata per il controllo del gioco. Gli amanti dei dati e delle tendenze numeriche potranno trovare numerosi spunti d’interesse per comprendere le dinamiche di questa partita di Serie A.