Udinese-Verona 1-1, finisce con un pareggio l’esordio stagionale in Serie A di friulani e scaligeri. Nel posticipo delle 18.30 della prima giornata di Serie A, le due squadre si spartiscono i punti al BluEnergy Stadium, con reti entrambe nella ripresa firmate da Kristensen e Serdar.
Primo tempo senza sussulti
La prima frazione di gioco è avara di emozioni. L’Udinese tiene in mano il pallino del possesso, senza però trasformarlo in occasioni da rete. L’unico brivido arriva a metà tempo, quando Zemura calcia alto dopo un’azione ben costruita sulla destra da Davis. Il Verona, dal canto suo, prova a rendersi pericoloso in contropiede, ma senza trovare spazi utili.
La musica cambia nella ripresa
Il secondo tempo offre tutt’altra intensità. Dopo pochi minuti Giovane colpisce la traversa con una conclusione insidiosa. Sul ribaltamento di fronte, l’Udinese guadagna un corner che Kristensen trasforma in gol con un colpo di testa preciso su assist di Lovric.
Spinti dall’entusiasmo, i friulani sfiorano il raddoppio colpendo altri due legni, ma la squadra di Zanetti non si arrende. Il premio arriva con il pareggio: Serdar firma l’1-1, su assist dello stesso Giovane.
Un punto a testa che muove subito la classifica e che, alla luce di quanto visto in campo, rappresenta il risultato più giusto.
