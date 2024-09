Home | Turbolenza in volo, diversi i feriti: momenti di puro terrore

A causa di un super tifone, numerosi voli sono stati cancellati, mentre altri hanno registrato momenti di tensione e paura. Su un volo, ad esempio, due membri dell’equipaggio e quattro passeggeri sono rimasti feriti a causa di una turbolenza a bordo del volo. (Continua…)

Turbolenza in volo, diversi feriti

Secondo il sito di tracciamento dei voli FlightAware, l’incidente è avvenuto a bordo di un Boeing 777, atterrato alle 18 (ora locale). A causa di una forte turbolenza in volo, due membri dell’equipaggio e quattro passeggeri sarebbero rimasti feriti. Dopo l’atterraggio, due passeggeri sono stati portati in ospedale per ulteriori cure. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)