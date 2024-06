Tudor-Lazio è già divorzio nonostante un finale di stagione piuttosto positivo per i biancocelesti con in panchina il trainer croato. Secondo Tuttomercatoweb.com la rottura si starebbe consumando in questi minuti per le scarse rassicurazioni sul mercato ricevute da Tudor, nonostante due vertici di fila a Formello con la presenza del presidente Lotito.

L’allenatore croato vuole giocatori funzionali al suo gioco, mentre gran parte della squadra attuale è stata costruita seguendo i dettami di Sarri, ben diversi dalla filosofia Tudor. Scrive il sito specializzato in calciomercato: “Igor Tudor lascerà la Lazio dopo pochi mesi, questa è quanto raccolto dalla nostra redazione in questi minuti, con le parti al lavoro per trovare un accordo che consenta all’allenatore croato di trovare un altro impiego e alla società di aver un budget sufficiente per investire sul terzo allenatore del 2024, dopo Sarri e appunto Tudor”.