Tuchel, prime parole da Ct dell’Inghilterra: “Onorato, voglio la seconda stella”

Thomas Tuchel è il nuovo commissario tecnico dell’Inghilterra: le prime parole del trainer tedesco alla vigilia della presentazione ufficiale. Tuchel è a Wembley, dove tra poco si terrà la conferenza stampa in cui sarà presentato come Ct della Nazionale inglese. Il tecnico ex Chelsea e Bayern ha postato un video in cui saluta i tifosi e fa una promessa molto particolare: “Ciao ragazzi, è Thomas che vi parla. Sono un po’ nervoso, è il mio primo messaggio da CT dell’Inghilterra. Sono a Wembley – dove potrei essere altrimenti? – e questa è un’altra ragione per essere nervoso ma penso sia una cosa positiva”.

📩 (1) new message from Thomas Tuchel. pic.twitter.com/ADTVUHpnRN — England (@England) October 16, 2024

Poi aggiunge: “Posso assicurarvi che sono entusiasta e onorato, e prometto che farò tutto il possibile per qualificare la squadra al Mondiale del 2026 e per avere successo, cercando di conquistare la seconda stella da inserire sulla nostra maglia. Vi auguro il meglio e ci vediamo presto”.

