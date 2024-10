Thomas Tuchel sarà il nuovo Ct della Nazionale inglese

Tuchel Ct della Nazionale inglese: la notizia rimbalzata all’improvviso oggi trova conferme autorevoli. Secondo quanto riferiscono fonti tedesche, tra cui l’autorevole Sport Bild, Il 51enne ha raggiunto un accordo con la FA e prenderà il posto di Lee Carsley, nominato CT ad interim nelle ultime quattro partite disputate dai Three Lions dopo l’addio di Gareth Southgate, scottato dalla seconda sconfitta consecutiva in una finale dell’Europeo.

Thomas Tuchel è un allenatore di calcio tedesco, noto per il suo stile tattico innovativo e la sua capacità di adattarsi a diverse situazioni di gioco. Nato nel 1973, ha iniziato la sua carriera da allenatore con il Mainz 05, per poi passare al Borussia Dortmund, dove ha vinto la Coppa di Germania nel 2017. Successivamente, ha allenato il Paris Saint-Germain, guidandolo a diverse vittorie in Ligue 1 e raggiungendo la finale di Champions League nel 2020.

Nel gennaio 2021, è diventato allenatore del Chelsea, con cui ha vinto la Champions League nello stesso anno. Dopo l’esperienza con i Blues, finita con un esonero, ha guidato il Bayern Monaco, una delle squadre più prestigiose della Bundesliga, alla conquista del titolo nel 2022/2023. Nella stagione successiva la crisi, culminata con l’annuncio della separazione dal club bavarese già data in febbraio e consumatasi pur con un terzo posto in Bundesliga e una semifinale Champions.

Leggi anche: