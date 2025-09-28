Triestina-Renate: Statistiche e Quote Serie C, tutti i dati chiave

Serie C torna protagonista domenica 28 settembre con la sfida tra Triestina e Renate, valida per il Girone A del campionato. Il match si disputerà alle ore 15 presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste. Questa partita mette in palio punti fondamentali per la classifica e rappresenta un crocevia importante per entrambe le formazioni, reduci da momenti differenti nel proprio percorso stagionale.

Triestina-Renate, match chiave per il Girone A di Serie C

La gara tra Triestina e Renate si inserisce in un contesto di alta competitività, con entrambe le squadre a caccia di riscatto dopo le recenti delusioni. I padroni di casa, guidati da Giuseppe Marino, arrivano all’appuntamento dopo una striscia positiva di quattro risultati utili consecutivi, interrotta però dalla sconfitta contro l’Inter Under 23 (0-2) nell’ultimo turno infrasettimanale. Questa battuta d’arresto non ha comunque minato il morale della squadra, ancora tra le candidate a un ruolo di primo piano nel girone.

Dall’altra parte, il Renate di Luciano Foschi cerca di invertire la rotta dopo aver subito due sconfitte consecutive: l’ultima, in trasferta contro Ospitaletto Franciacorta, ha fatto seguito al ko interno con l’Union Brescia. Le “Pantere” intendono ripartire proprio dal confronto diretto con la Triestina, consapevoli dell’importanza di muovere la classifica e ritrovare la solidità difensiva che ha spesso caratterizzato le loro prestazioni.

Analisi dei precedenti e dello stato di forma delle squadre

Le statistiche recenti offrono spunti interessanti per inquadrare la sfida:

Triestina : 4 risultati utili consecutivi prima dell’ultimo stop.

: 4 risultati utili consecutivi prima dell’ultimo stop. Renate : 2 sconfitte consecutive, con problemi soprattutto in fase di realizzazione.

: 2 sconfitte consecutive, con problemi soprattutto in fase di realizzazione. Nei confronti diretti della passata stagione, equilibrio perfetto: vittoria esterna per 1-0 sia all’andata (Renate a Trieste) sia al ritorno (Triestina a Renate).

Questi dati sottolineano come entrambe le compagini siano solite affrontarsi a viso aperto, ma con particolare attenzione alla fase difensiva. Il recente trend negativo del Renate potrebbe rappresentare un fattore psicologico da non sottovalutare, mentre la Triestina cercherà di sfruttare il fattore campo per tornare immediatamente al successo.

Quote principali e mercati disponibili per la sfida

Le principali piattaforme di scommesse, come Bet365, propongono quote aggiornate per l’incontro tra Triestina e Renate. Generalmente, la squadra di casa risulta leggermente favorita, anche in virtù del rendimento recente e del supporto del pubblico del Nereo Rocco. Le quote per l’esito finale, la doppia chance e il numero totale di gol sono tra i mercati più seguiti dagli appassionati:

1X2 : la vittoria della Triestina parte da una quota favorevole rispetto al segno “2”.

: la vittoria della parte da una quota favorevole rispetto al segno “2”. Under/Over : i precedenti suggeriscono partite con pochi gol, tendenza rispecchiata anche dalle quote.

: i precedenti suggeriscono partite con pochi gol, tendenza rispecchiata anche dalle quote. Goal/No Goal: vista la solidità difensiva mostrata in passato da entrambe, il “No Goal” potrebbe essere tra le scelte più considerate.

Oltre all’offerta sulle quote, alcune piattaforme propongono anche un ricco pacchetto di statistiche live, utile per seguire l’andamento della partita in tempo reale e analizzare i dati relativi a possesso palla, tiri e rendimento dei singoli giocatori.

Tendenze, curiosità e dati statistici della partita

Alcuni numeri e curiosità possono offrire ulteriori chiavi di lettura dell’incontro:

Nella passata stagione entrambi gli scontri diretti sono terminati 1-0 per la squadra in trasferta.

Triestina ha segnato almeno un gol in 3 delle ultime 4 gare interne disputate.

ha segnato almeno un gol in 3 delle ultime 4 gare interne disputate. Renate ha registrato un calo realizzativo nelle ultime due uscite, con zero reti all’attivo.

ha registrato un calo realizzativo nelle ultime due uscite, con zero reti all’attivo. La direzione arbitrale è affidata a Giuseppe Rispoli di Locri, dettaglio che potrebbe influire sullo stile di gioco se consideriamo eventuali tendenze nei cartellini assegnati.

Questi elementi suggeriscono una sfida equilibrata, in cui la concretezza e la capacità di sfruttare le occasioni potrebbero fare la differenza.

In sintesi, Triestina e Renate si affrontano in un match dal grande valore per la classifica e dalle molteplici letture statistiche. L’analisi dei dati e delle quote mette in luce l’equilibrio della partita, lasciando aperte diverse possibilità per gli sviluppi del match e confermando l’importanza di ogni dettaglio nella Serie C.