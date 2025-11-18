Trento-Chemnitz: statistiche, curiosità e quote EuroCup

Dolomiti Energia Trento e Niners Chemnitz si sfidano martedì 18 novembre 2025 alle ore 20:00 presso la BTS Arena di Trento per l’ottavo turno della BKT EuroCup. L’incontro è di particolare rilevanza per il percorso europeo della formazione trentina, desiderosa di invertire la tendenza negativa e rilanciarsi in classifica contro una squadra tedesca anch’essa a caccia di riscatto.

Una sfida cruciale per il cammino europeo di Trento

Il ritorno tra le mura amiche rappresenta per Trento un momento fondamentale della stagione di EuroCup. I bianconeri arrivano alla partita con un bilancio di tre vittorie e quattro sconfitte, che li posiziona al settimo posto del girone. Un successo contro Chemnitz permetterebbe di salire temporaneamente al sesto posto, alimentando le speranze di qualificazione alla fase successiva. Di fronte ci sarà una formazione tedesca che, con due vittorie e cinque sconfitte, occupa l’ottava posizione e che cerca anch’essa continuità in questa competizione.

L’evento sarà arricchito da un’ampia Fan Zone, con attività ricreative e offerte gastronomiche, mentre la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Basket. Dopo un’ottima prestazione a Istanbul, pur conclusasi con una sconfitta contro il Besiktas, i trentini vogliono sfruttare il fattore campo per ritrovare la vittoria e interrompere una serie di quattro ko consecutivi tra campionato e coppa.

Statistiche a confronto: numeri chiave di Trento e Chemnitz

Analizzando i dati statistici delle due squadre, emergono differenze e punti di forza peculiari:

Trento segna in media 76,9 punti a partita, con una percentuale del 50,2% da due e del 26,5% da tre .

segna in media a partita, con una percentuale del e del . Sotto i tabelloni, i bianconeri raccolgono 37,1 rimbalzi a gara (13,1 offensivi), dato che li pone tra le migliori per rimbalzi offensivi in EuroCup.

a gara (13,1 offensivi), dato che li pone tra le migliori per rimbalzi offensivi in EuroCup. La difesa di Trento concede 85,7 punti a partita, subendo il 55,6% da due e il 32,6% da tre dagli avversari.

Dal canto suo, Chemnitz si distingue per un attacco particolarmente produttivo:

81,3 punti segnati in media, con un eccellente 60,4% da due e il 30,2% da tre .

segnati in media, con un eccellente e il . A rimbalzo si ferma a 35 palloni recuperati di media, con 9 offensivi.

recuperati di media, con 9 offensivi. La difesa tedesca è tra le migliori del torneo, concedendo 80,6 punti e limitando gli avversari al 50% da due e il 30,4% da tre .

e limitando gli avversari al e il . Distribuisce ben 18,1 assist a partita, segno di un attacco corale e ben organizzato.

Precedenti e curiosità numeriche tra le due squadre

Non esistono precedenti ufficiali tra Dolomiti Energia Trento e Niners Chemnitz, con i tedeschi alla prima partecipazione in EuroCup. Tuttavia, Trento vanta una discreta tradizione contro le formazioni della BBL tedesca, con 16 confronti totali:

9 vittorie trentine e 7 sconfitte complessive.

Nei match disputati in casa, Trento ha vinto 6 volte su 8, con le uniche sconfitte maturate per mano di ratiopharm Ulm e Hamburg Towers.

Per la formazione di coach Galbiati si tratta dunque di un’occasione per consolidare il fattore campo e migliorare il bilancio contro le squadre tedesche in Europa.

Quote principali e trend da monitorare

Le quote dei principali bookmaker non sono disponibili in modo dettagliato, ma la situazione di classifica e i dati statistici suggeriscono un equilibrio sostanziale. La leggera preferenza potrebbe andare ai padroni di casa per il fattore campo e la tradizione positiva nelle gare interne contro le squadre tedesche.

Da monitorare alcuni trend interessanti:

Chemnitz si distingue per essere la squadra che tenta più triple di tutta l’EuroCup, rendendo la loro pericolosità dall’arco un fattore chiave.

si distingue per essere la squadra che tenta più triple di tutta l’EuroCup, rendendo la loro pericolosità dall’arco un fattore chiave. Il rendimento offensivo di Kevin Yebo , protagonista con 19,3 punti e 7 rimbalzi di media, è un elemento da tenere d’occhio.

, protagonista con di media, è un elemento da tenere d’occhio. Trento è tra le migliori a rimbalzo offensivo, dato che potrebbe rivelarsi decisivo nei possessi supplementari.

In assenza di informazioni su handicap e margini di vittoria proposti dai bookmaker, l’analisi delle tendenze numeriche e delle statistiche assume un ruolo centrale nella valutazione dell’incontro.

In conclusione, la sfida fra Dolomiti Energia Trento e Niners Chemnitz si presenta come un appuntamento dal grande equilibrio, con numeri e statistiche che raccontano la voglia di riscatto di entrambe le squadre. L’analisi dei dati conferma l’importanza della gara sia per la classifica sia per la crescita delle due formazioni in EuroCup, lasciando presagire una partita intensa e combattuta fino all’ultimo possesso.