Travolto da un tir mentre cammina: Davide muore a 48 anni

Davide ha perso la vita la scorsa domenica, 2 febbraio 2025, attorno alle 18:30. L'uomo era a piedi quando all'improvviso è stato investito da un tir che non ha potuto fare nulla per evitarlo. Davide lascia la sua compagna, che lo ha ricordato con amore sui social, e la figlia di 16 anni.

Riccione, Davide muore investito da un tir sulla A14

La dinamica della tragedia è ancora al vaglio degli agenti della polizia autostradale di Forlì, intervenuti sul posto per svolgere i rilievi di legge. Stando a quanto emerso finora, l'uomo si trovava a piedi lungo l'autostrada. Aveva parcheggiato la sua Citroen Ds4 in una piazzola di sosta lungo l'autostrada, e si era avviato a piedi lungo la corsia di emergenza nel tratto compreso tra Riccione e Cattolica in direzione sud della A14. Improvvisamente, quando si trovava all'altezza dell'autodromo di Misano, è stato travolto da un tir. Purtroppo il violento scontro non gli ha lasciato scampo.

Chi era Davide Cesarini

Davide Cesarini aveva 48 anni ed era originario di Cattolica. Era vice direttore della filiale Riviera Banca di Padiglione, a Tavullia. “Sono molto dispiaciuto per la scomparsa di Davide Cesarini. Era un valido collaboratore e si faceva volere bene dai suoi colleghi. Possa riposare in pace. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia”, ha scritto in un post di cordoglio su Facebook il presidente di Riviera Banca, Fausto Caldari. Anche la compagna ha ricordato con affetto Davide.

