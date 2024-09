Home | Travolge 35 persone con l’auto in pieno centro: paura in città

Un uomo di 68 anni, alla guida di una Toyota Corolla, ha perso il controllo del veicolo, coinvolgendo 35 persone tra pedoni, ciclisti e motociclisti. Di queste, 15 sono rimaste ferite, e due versano in condizioni critiche. Stando alle prime informazioni fornite dalla polizia locale, sembra che l’uomo abbia avuto un malore improvviso che lo ha portato a sbandare. Il veicolo ha colpito altri sei mezzi e due motociclette, terminando la sua corsa drammaticamente contro la vetrina di una farmacia. (continua dopo la foto)

Il tragico incidente è avvenuto a Cordoba, in Argentina, lungo via Chacabuco, una delle arterie principali della città. Dopo aver perso il controllo, l’auto si è schiantata contro la vetrina di una farmacia. Testimoni oculari, citati dal quotidiano Clarín, hanno dichiarato che l’auto procedeva a velocità sostenuta e che non sono state notate manovre di frenata da parte del conducente. Il veicolo avrebbe attraversato quattro isolati prima di fermarsi, travolgendo tutto ciò che incontrava, dai pedoni agli altri mezzi in transito. (continua dopo la foto)

Le autorità stanno conducendo un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare se vi siano stati ulteriori fattori che abbiano contribuito alla perdita di controllo del veicolo. Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti i servizi di emergenza, che hanno prestato i primi soccorsi alle vittime e trasferito i feriti più gravi negli ospedali della zona.

L’incidente ha suscitato grande sgomento tra i cittadini di Cordoba, che ora si interrogano sulla sicurezza stradale e sulla necessità di monitorare attentamente la salute dei conducenti più anziani, specialmente in aree con un alto volume di traffico come il centro città.