Trapani Shark-Vanoli Cremona: Statistiche e Quote Aggiornate

Trapani Shark e Vanoli Cremona si preparano a sfidarsi in una gara molto attesa della LBA, in programma domenica 9 novembre 2025 alle ore 12.00. L’incontro, che si svolgerà dopo le rispettive vittorie contro Napoli e Trento, sarà trasmesso su LBATV e Sky Sport Basket. L’evento promette grande equilibrio, con entrambe le squadre desiderose di confermare la propria solidità in campionato.

Un solo precedente per parte tra Trapani Shark e Vanoli Cremona

La storia recente tra Trapani Shark e Vanoli Cremona è molto corta, ma già significativa. Le due formazioni si sono incrociate soltanto nella passata stagione, dando vita a due sfide terminate con una vittoria per parte. Interessante notare che in entrambe le occasioni a prevalere è stata la squadra di casa, a testimonianza di un certo equilibrio e della forza del fattore campo. Lo scontro diretto tra i due tecnici, Pierluigi Brotto e Jasmin Repesa, si è deciso proprio nell’ultimo confronto, in cui la Vanoli Cremona ha avuto la meglio nel girone di ritorno. Questo elemento aggiunge ulteriore interesse alla gara, dato che entrambi vorranno prevalere per indirizzare la mini-serie degli scontri diretti a proprio favore.

Statistiche chiave: Trapani Shark al top per punti e assist

Analizzando i dati delle prime giornate di campionato, emergono alcune statistiche che fotografano la qualità delle due squadre. In particolare, la Trapani Shark si distingue come formazione dal rendimento offensivo tra i migliori della LBA:

Squadra con il maggior numero di punti segnati fino a questo momento in stagione

Seconda squadra per assist distribuiti, segno di un gioco corale e ben organizzato

Terza in classifica per rimbalzi catturati, elemento fondamentale per il controllo del ritmo di gara

La squadra siciliana, pur avendo subito una penalizzazione in classifica, vanta un record di cinque vittorie e una sola sconfitta. Questi numeri le permetterebbero di essere in testa alla graduatoria se non fosse per la penalità.

Dal lato Vanoli Cremona, la squadra arriva all’appuntamento con il morale alto grazie alla recente vittoria e con la consapevolezza di poter proporre una pallacanestro competitiva, come evidenziato dalle parole dello stesso coach Brotto.

Quote principali: equilibrio e attenzione agli ex

Sebbene non siano state indicate quote specifiche dai bookmakers nei dati forniti, la situazione di equilibrio e le prestazioni delle due squadre fanno presumere una partita dal pronostico molto aperto. Elementi come il fattore campo, la solidità statistica della Trapani Shark e la crescita della Vanoli Cremona contribuiscono a rendere incerta la valutazione delle quote principali. Da segnalare anche la presenza di un ex molto atteso: Paul Eboua, ora in forza a Trapani, che nelle precedenti stagioni ha vestito la maglia di Cremona e potrebbe avere un ruolo chiave nella sfida.

Tendenze e curiosità: Trapani squadra da record offensivo

Alcuni dati curiosi e tendenze numeriche emergono dall’analisi delle prime giornate:

Trapani Shark vanta il miglior attacco del campionato, confermandosi squadra capace di andare a segno con regolarità.

vanta il miglior attacco del campionato, confermandosi squadra capace di andare a segno con regolarità. Notevole anche la capacità di coinvolgere più giocatori nel gioco offensivo, come dimostra il secondo posto negli assist distribuiti.

Il fattore casa si è rivelato determinante nei precedenti: finora, chi ha giocato davanti al proprio pubblico ha sempre vinto.

Per la Vanoli Cremona, il terzo impegno in sette giorni rappresenta una sfida in termini di gestione delle energie, ma la fiducia nel gruppo è alta.

In sintesi, la sfida tra Trapani Shark e Vanoli Cremona si annuncia equilibrata, con le statistiche a suggerire un confronto di grande intensità e interesse. Gli occhi saranno puntati sulle performance offensive dei padroni di casa e sulla capacità degli ospiti di replicare l’energia delle ultime uscite. Un appuntamento da seguire, tra numeri e curiosità che rendono la partita ancora più avvincente.