Trapani-Giugliano: statistiche, trend e quote aggiornate Serie C

Trapani e Giugliano si affrontano domenica 5 ottobre 2025 alle ore 14:30 allo Stadio Polisportivo Provinciale di Erice per l’ottava giornata del girone C di Serie C. L’incontro si inserisce in un momento delicato per entrambe le squadre, entrambe reduci da sconfitte nell’ultimo turno e con l’obiettivo di risalire la classifica. Il match si preannuncia importante soprattutto in ottica playout, con i siciliani chiamati a sfruttare il fattore campo e il Giugliano che cerca di invertire una tendenza negativa.

Un confronto segnato da penalizzazioni e situazioni di classifica

Il cammino del Trapani in questa prima parte di stagione è stato influenzato dalla penalizzazione di 8 punti che lo ha relegato nelle zone basse della classifica. Senza questa sanzione, infatti, i granata avrebbero potuto occupare una posizione molto più tranquilla. Nonostante ciò, la squadra guidata da Salvatore Aronica – oggi squalificato, in panchina siederà Mirko Spataro – ha mostrato solidità, conquistando 3 vittorie e 1 pareggio, a fronte di 3 sconfitte. L’attacco ha prodotto 12 gol mentre la retroguardia si è dimostrata piuttosto affidabile, incassando un numero contenuto di reti. In casa, il Trapani è ancora imbattuto con 2 vittorie e 1 pareggio su 3 gare.

Dall’altra parte, la situazione del Giugliano appare più preoccupante. I campani hanno raccolto finora solo 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte), segnando 9 gol ma subendone ben 14. Lontano dal proprio stadio, la squadra di Mirko Cudini non ha ancora trovato la vittoria (2 pareggi e 1 sconfitta), segno di una certa fragilità nelle gare esterne. Nelle ultime 5 giornate, il bottino è di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte. Il recente ko contro il Sorrento ha accentuato le difficoltà di una squadra che deve migliorare per evitare di lottare esclusivamente per la salvezza.

Quote principali: il Trapani parte favorito secondo i bookmaker

Le principali agenzie di scommesse propongono quote che vedono il Trapani favorito in modo piuttosto netto. Secondo Snai:

Vittoria Trapani : quota 1,70

: quota 1,70 Pareggio: quota 3,35

Vittoria Giugliano: quota 4,40

Questo scenario riflette la migliore tenuta interna dei siciliani e le difficoltà recenti degli ospiti. Va sottolineato che il fattore campo gioca un ruolo importante: il Trapani è ancora imbattuto a Erice, mentre il Giugliano fatica a trovare risultati positivi fuori casa. Le quote indicano quindi una fiducia maggiore nei confronti della squadra locale, pur considerando la pressione dovuta alla penalizzazione che obbliga i granata a non commettere troppi passi falsi.

Analisi delle statistiche: rendimento, precedenti e tendenze

Analizzando i numeri delle due formazioni, emergono alcune tendenze significative:

Trapani in casa: 2 vittorie e 1 pareggio (imbattuto su 3 gare interne)

in casa: 2 vittorie e 1 pareggio (imbattuto su 3 gare interne) Giugliano in trasferta: 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta

in trasferta: 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta Ultime 5 giornate Giugliano : 1 vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte

: 1 vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte Trapani : 12 gol fatti, pochi subiti (dato preciso non indicato, ma la difesa è solida)

: 12 gol fatti, pochi subiti (dato preciso non indicato, ma la difesa è solida) Giugliano: 9 reti realizzate, 14 subite

Il Trapani sembra poter contare su una maggiore solidità difensiva e su una discreta capacità offensiva, mentre il Giugliano dovrà lavorare soprattutto sulla fase difensiva per arginare le iniziative dei padroni di casa. Non emergono precedenti recenti di particolare rilievo, ma il trend vede i siciliani più competitivi, soprattutto davanti al proprio pubblico.

Curiosità numeriche e tendenze utili per l’analisi della gara

Alcuni dati curiosi arricchiscono il quadro della partita:

Il Trapani ha cancellato in poche giornate la penalizzazione di 8 punti grazie alle vittorie ottenute

ha cancellato in poche giornate la penalizzazione di 8 punti grazie alle vittorie ottenute Nessuna sconfitta interna per i granata dall’inizio del campionato

Il Giugliano non ha mai vinto fuori casa in stagione

non ha mai vinto fuori casa in stagione La squadra campana viene da tre gare consecutive senza successi

Questi elementi possono influenzare l’atteggiamento tattico delle squadre, con il Trapani che cercherà di sfruttare il buon rendimento casalingo e il Giugliano chiamato a sbloccarsi in trasferta per invertire una tendenza negativa.

In sintesi, il confronto tra Trapani e Giugliano si annuncia determinante per il futuro prossimo delle due squadre nella zona playout del girone C di Serie C. Le statistiche e le quote indicano un vantaggio per i padroni di casa, forti di una difesa solida e di un rendimento interno positivo. Tuttavia, il match resta aperto, con il Giugliano che proverà a sorprendere e conquistare punti preziosi per la propria classifica.