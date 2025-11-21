Trapani-Foggia: Statistiche, Quote e Numeri in Serie C

Il Girone C di Serie C entra nel vivo con una sfida che promette scintille: Trapani e Foggia si incontrano sabato 22 novembre alle ore 14:30. Si tratta di un match che, oltre a offrire interesse per la classifica, fornisce spunti notevoli sul piano delle statistiche e delle quote proposte dai bookmaker. Vediamo più da vicino i numeri e i dati più rilevanti che accompagnano questa interessante partita.

Il contesto della sfida: Trapani-Foggia, posta in palio alta

La partita tra Trapani e Foggia si preannuncia come uno scontro diretto importante per le rispettive ambizioni stagionali. I siciliani, attualmente decimi in classifica con 17 punti, puntano a consolidare la loro posizione in zona playoff. La squadra allenata da Salvatore Aronica ha mostrato una buona solidità difensiva, ma soffre nel trovare continuità nei risultati. Dall’altra parte, il Foggia occupa la diciannovesima posizione con 11 punti e una situazione di classifica delicata; i rossoneri sono chiamati a invertire la tendenza per evitare che l’inizio complicato comprometta il resto della stagione. Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento con motivazioni forti, consapevoli che un risultato positivo può cambiare la prospettiva del campionato.

Le statistiche a confronto: rendimento e precedenti

Analizzando i numeri delle due formazioni, emergono alcuni dati interessanti:

ha raccolto 17 punti in stagione, mostrando una discreta compattezza ma una certa difficoltà a trovare il gol con continuità. Il cammino casalingo dei granata è stato caratterizzato da solidità difensiva, con poche reti subite davanti al proprio pubblico.

invece, con 11 punti, ha faticato soprattutto nelle gare in trasferta, dove ha raccolto meno della metà dei punti totali. Nei precedenti tra le due squadre, le sfide si sono spesso rivelate combattute, con risultati mai scontati e un equilibrio che lascia spazio a molteplici scenari.

Dal punto di vista tattico, il Trapani dovrebbe schierarsi con un modulo 4-4-2 che privilegia la solidità, affidandosi alla qualità di Vazquez e alla fisicità di Grandolfo. Il Foggia risponde con un 4-3-3 più propositivo, contando sulla velocità di Sylla e sulla fantasia di D’Amico per sorprendere in transizione.

Quote principali: il punto dei bookmaker

Le quote dei bookmaker riflettono l’equilibrio e la posta in palio del match. Generalmente, le agenzie di scommesse tendono a favorire leggermente il Trapani grazie al fattore campo e alla migliore posizione in classifica. Le quote per la vittoria dei granata oscillano tra 2.10 e 2.30, mentre il successo del Foggia viene proposto tra 3.00 e 3.40. Il pareggio, risultato spesso verificatosi nei precedenti, si attesta intorno a 3.00.

Esito Quota media Vittoria Trapani 2.20 Pareggio 3.00 Vittoria Foggia 3.20

Le scommesse sui marcatori vedono Grandolfo e Vazquez tra i giocatori più quotati per il gol, mentre tra i rossoneri attenzione a Sylla e D’Amico come possibili sorprese.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche

Alcune tendenze emergono osservando i numeri delle due squadre:

Il Trapani ha segnato almeno un gol in 4 delle ultime 5 partite casalinghe.

ha segnato almeno un gol in 4 delle ultime 5 partite casalinghe. Il Foggia ha subito almeno una rete in tutte le trasferte stagionali.

ha subito almeno una rete in tutte le trasferte stagionali. Negli ultimi 5 incontri diretti, 3 si sono chiusi con meno di 3 gol totali.

Entrambe le squadre hanno una media realizzativa complessiva inferiore a 1,5 gol a partita, sintomo di un atteggiamento prudente e di una certa difficoltà a trovare la via della rete.

Questi dati suggeriscono una possibile gara equilibrata e con poche marcature, in linea con quanto visto nelle recenti sfide tra le due formazioni.

In conclusione, Trapani-Foggia si presenta come una partita dal grande valore statistico e tattico, con quote che riflettono l’incertezza e l’equilibrio tra le due squadre. Le numerose curiosità numeriche e le tendenze emerse rendono la sfida ancora più interessante per appassionati e osservatori, in attesa di scoprire chi saprà prevalere in questo delicato confronto del Girone C di Serie C.