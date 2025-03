Home | Tragico schianto nella notte, l’auto si ribalta sulla strada: non c’è stato nulla da fare

Un drammatico incidente stradale si è verificato nella notte di venerdì 7 marzo sulla SR69, nel tratto compreso tra Montalto e Poggio Bagnoli, nel comune di Laterina Pergine Valdarno. Le conseguenze dello schianto sono state tragiche, con un bilancio che conta una vittima e un ferito in gravi condizioni. Le autorità stanno ancora lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

Tragico schianto nella notte

Secondo le prime informazioni, lo schianto ha coinvolto due veicoli, uno dei quali si sarebbe ribaltato finendo fuori dalla carreggiata. L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso per il trasporto urgente di uno dei feriti all’ospedale di Siena. Purtroppo l’uomo di 58 anni purtroppo non ce l’ha fatta, per lui è stato possibile solo constatarne il decesso. Grave invece l’altro uomo di 46 anni.

