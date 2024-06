E’ morto nel primo pomeriggio di ieri dopo essersi scontrato con la sua moto un’auto che stava svoltando a sinistra per entrare in un distributore. Un giovane motociclista di 21 anni sembra che fosse intento a superare la colonna di auto e non si è accorto se non all’ultimo momento della manovra improvvisa della vettura che si è trasformata in un ostacolo inevitabile.

Tragico schianto in moto, muore a soli 21 anni

Intorno alle 12 di ieri, 15 giugno a Fermignano, in provincia di Pesaro, un ragazzo di 21 anni ha perso la vita in un violento scontro con la sua moto ‘enduro’ contro la fiancata di una Fiata Panda. Emiliano Pimpanini, residente a Canavaccio si è schiantato contro la Panda, che stava svoltando a sinistra, mentre il giovane era nella corsia di sorpasso.

L’urto ha scaraventato il ragazzo lontano sull’asfalto.L’incidente è accaduto sulla strada per Fermignano, 300 metri dopo la rotatoria di Bivio Borzaga. Soccorso dal 118 e poi dai sanitari dell’eliambulanza è apparso subito molto grave. Portato all’ospedale di Torrette di Ancona è morto nel primo pomeriggio per le ferite riportate. Profondo sgomento nel paese di Canavaccio dove viveva con i suoi genitori Silvia e Giacomo, titolari della piadineria l’Aquilone di Urbino. I rilievi di legge sono stati svolti dalla polizia stradale di Urbino. (continua dopo la foto)

Incidente a Roma

Sempre ieri, intorno alle 4:30, si è verificato un grave incidente a Roma, su via Cristoforo Colombo in direzione Ostia, all’incrocio con via di Acilia. Lo scontro ha coinvolto un’auto e due moto, ma la dinamica esatta è ancora oggetto di indagine. Nell’impatto uno dei motociclisti ha perso la vita. Si tratta di un giovane di 26 anni alla guida di una Kawasaki 7900.

Il secondo motociclista, un uomo di 34 anni su una Piaggio Beverly, è stato trasportato all’ospedale Grassi di Ostia; le sue condizioni, pur gravi, non sembrano mettere in pericolo la sua vita. La Polizia Locale sta lavorando per ricostruire esattamente come siano avvenuti i fatti.