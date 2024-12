Tragico schianto contro un albero, la supercar si spacca a metà: chi c’era a bordo

Nella giornata di lunedì 9 Dicembre 2024 si è verificato un tragico incitente. Un’auto si è schiantata contro un albero e si è divisa a metà. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il bilancio delle vittime è terrificante. Scopriamo insime dov’è successo e chi c’era a bordo della supercar. (Continua a leggere dopo le foto)

Texas, supercar contro un albero: due morti e un ferito

Un tragico incidente si è verificato lunedì 9 Dicembre 2024 a Dallas, in Texas. A perdere la vita due giovani di 29 e 31 anni alla guida di una supercar, ovvero la McLaren 570S. Alla fine del 20° secolo, il termine supercar è stato usato per descrivere “un’auto molto costosa, veloce o potente con un motore posizionato centralmente”. Il mezzo, come riportato da Leggo, si è schiantato contro un albero e nello scontro si è diviso in due. Coinvolta nello scontro anche un’altra donna, non ancora identificata, a bordo di una Toyota che ha riportato grandi ferite.

