Tragico incidente in motorino: è morto a soli 13 anni

Drammatico incidente stradale che ha visto coinvolto un ragazzino di appena 13 anni. Ha perso il controllo del suo motorino ed è andato a finire contro un auto. Lo schianto si è rivelato per lui fatale. Il paese è letteralmente scosso per la sua morte. (Continua…)

Incidente in motorino, muore a soli 13 anni

Un tragico incidente sconvolge un’intera comunità. Un ragazzino di 13 anni, stando ad una prima ricostruzione dell’incidente, avrebbe perso il controllo del motorino, per cause ancora da accertare, e si sarebbe schiantato contro un’Alfa Romeo Mito. Per il ragazzino non c’è stato nulla da fare, sarebbe morto sul colpo. Il conducente dell’auto invece, che ha prestato soccorso al ragazzino, sarebbe ferito e sotto choc per l’accaduto. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)