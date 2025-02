Tragico incidente, Mattia muore a 19 anni: era una giovane promessa della musica

Un ragazzo di 19 anni è morto in un tragico incidente che si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 23 febbraio 2025, intorno alle 18. Mattia ha perso il controllo della sua Fiat Panda, finendo fuori strada. I soccorritori, al loro arrivo, hanno trovato l’auto capovolta in un campo adiacente la carreggiata. Mattia purtroppo non ce l’ha fatta. (Continua dopo le foto)

Incidente a Ravenna, auto finisce fuori strada: morto un 19enne

Il tragico schianto è avvenuto ieri pomeriggio, domenica 23 febbraio, a Ravenna. Il diciannovenne percorreva via Cerba al volante della sua Fiat Panda. Ad un certo punto, per motivi ancora tutti da chiarire, il giovane ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. L'auto si è cappottata e Mattia è finito fuori dall'abitacolo. Inutili i soccorsi medici del 118 accorso sul posto: gli operatori sanitari hanno potuto solo accertare il decesso del giovane.

Chi è la vittima dell’incidente

La giovane vittima si chiamava Mattia Palumbo, noto anche come rapper con il nome d’arte Axon. Il 19enne frequentava l’istituto agrario di Ravenna, dove oggi lo hanno ricordato con un minuto di silenzio. Mattia aveva capito sin da subito che voleva vivere facendo musica. “Mi disse una persona a me cara che se la vita fosse semplice non ci sarebbe più il gusto di viverla, e non ho mai scordato queste parole, posso assicurarvi che è vero. Ogni giorno è proprio così, aumenta la fame, la determinazione, la voglia di mettermi in gioco in tutto e per tutto”, aveva scritto i giovane sui social. Proprio in questi giorni, sarebbe dovuto uscire un suo nuovo singolo.

